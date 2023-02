Intel déverse des grandes quantités de cartes graphiques ARC A750 sur la France

Ces prix élevés sont liés à un problème de stock des GeForce RTX 3000 et Radeon RX 6000. Les boutiques veulent rentrer dans leurs frais et refusent donc à les brader, tandis que les acheteurs potentiels, du fait de la sortie des modèles plus récents, ne souhaitent pas acheter sans baisse substantielle.

Cette histoire de serpent qui se mord la queue devrait bientôt connaître un relatif dénouement, car les stocks de RTX 3000 et de RX 6000 ne sont pas illimités. Il est toutefois un acteur qui ne connaît pas pareille pression de ses partenaires, et pour cause, il revient seulement sur le marché.

Cet acteur, c'est bien sûr Intel, et ce retour sur le marché de la carte graphique est lié aux sorties simultanées des ARC A750 et A770 en France, plusieurs mois après leur présentation officielle.