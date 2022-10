Intel Arc A750 et A770 : faut-il les acheter ? Que disent les premiers tests ?

Le Comptoir du Hardware insiste sur le « risque en matière de robustesse logicielle (pilotes et jeux) par rapport aux offres d'AMD et NVIDIA » et de potentiels « gains si Intel arrive à tirer davantage de performances de ses GPU ». Le site est globalement rejoint par les deux Youtubers que nous avons retenus pour illustrer notre brève : LinusTechTips et JayzTwoCents retiennent les mêmes points et apprécient l'arrivée d'un troisième acteur.