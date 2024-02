Les ventes de GPU repartent à la hausse... pas celles des cartes graphiques !

Il convient cependant de noter que cette croissance ne touche pas tout le monde de la même manière. C'est Intel qui profite le plus de cette situation avec une croissance de 10,5 % sur ce dernier trimestre quand NVIDIA est en recul de 1,5 % et AMD de 2,9 %. Intel représente 67 % des GPU distribués sur le quatrième trimestre 2023 quand NVIDIA est à 18 % et AMD à 15 %.

Comment Intel peut-elle tirer ainsi la couverture à elle alors que ses cartes graphiques ne sont pas les plus en vue ? Simplement, car les GPU englobent aussi les iGPU, dominateurs sur le marché du laptop et que ce dernier dope le secteur. En effet, la demande de cartes graphiques est en baisse de 1 % sur un an, tandis que le marché du GPU mobile grimpe de 32 %.

Dans un contexte d'inflation généralisée, les cartes graphiques seraient-elles perçues comme trop chères ? Dispensables ?