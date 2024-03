Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps, comment en profiter

Et pour cette nouvelle édition des Ventes Flash du Printemps chez Amazon, le géant américain a décidé d'étirer la promotion sur un total de 6 jours, contre seulement 3 lors des éditions précédentes. Et si le délai s'allonge, les stocks restent en revanche les mêmes et les premiers arrivés seront donc les premiers servis. Comme chaque année, notre équipe Bons Plans suivra en direct cet événement promotionnel et fera tout pour que vous ne ratiez rien des meilleures offres.