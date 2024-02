La Nacon EVOL-X rejoint notre comparatif des meilleures manettes PC & console !

Le rapport qualité-prix de la Nacon EVOL-X est particulièrement attractif, et c'est ce qui lui vaut de s'insérer dans notre comparatif des meilleures manettes PC et consoles.

La machine a été conçue pour offrir une prise en main confortable et ergonomique, même pendant de longues sessions de jeu.

La forme des poignées est adaptée à la morphologie des mains, pour une prise en main naturelle et intuitive.

Son revêtement légèrement texturé offre une meilleure adhérence et réduit la transpiration.

Nous apprécions aussi la disposition stratégique des boutons et des sticks, pour un accès immédiat.

La manette de Nacon se révèle, en plus, polyvalente ; elle peut être utilisée sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

A notre avis, pour le prix, c'est une belle réussite !