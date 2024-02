Peter Thiel, l'un des plus grands investisseurs au monde, a placé 200 millions de dollars dans les cryptomonnaies

L'année 2023 a été exceptionnelle pour le Bitcoin. Après les effondrements successifs subis lors de l'année précédente, dus notamment au Luna et à la fin de FTX, les cryptomonnaies ont fortement rebondi. Et ils sont nombreux à avoir senti la bonne affaire, dont le milliardaire et gourou de la tech Peter Thiel. Alors que le Bitcoin commençait son retour, il a en effet investi une forte somme, qui lui assure à l'heure actuelle un bénéfice plus que confortable !