Le permis de conduire à 17 ans, c'est tout nouveau, et cela semble déjà être une fausse bonne idée

Nos confrères de Permis Mag font par exemple état d'une situation intenable dans le Val-de-Marne (94). Le comble de la situation est que plus il y a d'élèves, moins il y a d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Sans compter les départements touchés par les mutations non remplacées, les arrêts maladies et les déclarations d'équivalents temps plein, qui ne sont pas correctes dans certaines auto-écoles.