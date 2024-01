Facebook a trouvé la parade pour collecter encore plus de données sur vous, avec votre consentement

C'est un nouvel outil qui va prochainement arriver sur les versions iOS et Android de Facebook : l'Historique des liens. Grâce à celui-ci, l'utilisateur pourra aisément retrouver l'ensemble des liens sur lesquels il a cliqué à partir de l'application les 30 derniers jours. Mais si la firme américaine propose cette nouveauté, ce n'est évidemment pas seulement pour rendre la navigation plus pratique.

Car en proposant de garder tous les liens visités par un utilisateur, Facebook va pouvoir continuer à pister au plus près ses comportements et ses goûts, afin de lui proposer des publicités ciblées. Et donc obtenir encore une fois ses données, en toute légalité.