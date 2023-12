De l'ombre et de l'énergie : et si les canopées solaires changeaient la donne pour agriculteurs ?

Cependant, il n'est pas question pour l'agriculteur normand et TSE de faire n'importe quoi. Des études seront menées sur l'exploitation pendant neuf ans par l'Institut de l'élevage (Idele). « La moitié du troupeau va être sous le parc et l’autre moitié dans une parcelle témoin sans panneau », souligne M. Bizet. « On va mesurer et comparer le comportement des troupeaux : le temps de pâturage, la qualité du lait, les champs magnétiques, le bien-être animal… »

D'autres projets similaires ont été développés par l'entreprise niçoise en France, eux aussi surveillés de près. Et, elle n'est pas la seule, puisque les idées pour lier énergie solaire et agriculture fleurissent un peu partout dans le monde, à l'image de ce vignoble californien que nous évoquions en début d'année. Les arbres fruitiers, en particulier, peuvent particulièrement bénéficier de ce type d'installation, car ils ont souvent besoin d'ombre pendant une partie de la journée.

Après l'énergie éolienne et les installations de méthanisation, le solaire est-il en train de devenir la nouvelle coqueluche des agriculteurs ? Selon EDF, ce serait bien le cas, comme l'explique l'entreprise sur son site web : « Au total, le secteur agricole représente 13 % de la production d’électricité photovoltaïque de France, avec plus de 50 000 exploitations équipées ».

Pour ce qui est de notre expérience normande, elle devrait générer assez d'électricité pour alimenter 1 600 foyers, tout en apportant plusieurs bénéfices à Yoann Bizet. « Nous louons la parcelle de Yoann pour y monter nos infrastructures », déclare Rodéric Longuépé, référent agricole de TSE. « Cela lui apporte un complément de revenu. »