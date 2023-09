La pluie comme source d'énergie ? Vive les panneaux pluvio-voltaïques !

L'avantage de cette innovation serait de pouvoir développer des panneaux capables de fournir de l'énergie autant par le soleil que par temps pluvieux. Un aspect très intéressant, notamment dans les pays qui subissent des moussons intenses comme certaines zones d'Asie. Pour ce qui est de l'efficacité, elle sera évidemment variable selon l'intensité de la pluie. Plus les gouttes sont grosses, plus la friction occasionnée est forte et donc l'énergie générée sera plus importante.