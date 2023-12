1000 bitcoins datant de sa création refont mystérieusement surface… mais qui essaye d’empocher ces 40 millions ?

Vous souvenez-vous de cette époque où les bitcoins ne valaient rien, ou presque ? C'était il y a plus d'une décennie, quand une pizza pouvait coûter une dizaine de milliers de bitcoins. Depuis, les choses ont changé, et une seule unité de cette monnaie numérique coûte une fortune. Alors, autant dire que quand la société CryptoQuant découvre que près de 1000 bitcoins minés en 2010 viennent de bouger, il y a de quoi s'interroger.

Et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un portefeuille particulier, qui n'avait pas enregistré de mouvements depuis cette époque où le bitcoin valait 0,001 centime ! Pour rappel, le tout premier bloc bitcoin miné date du 3 janvier 2009, soit un an à peine avant la création de ce millier de bitcoins.