🎄 Razer BlackShark V2 Pro : un casque d’exception pour le gaming

Les transducteurs Razer Triforce en titane (50 mm de diamètre) ont été l’objet de toutes les attentions. À la fois clair et parfaitement ciselé, le son qu’ils produisent s’avère remarquable sur toute l’étendue du spectre audio. Pour cela, Razer a concocté un mécanisme de séparation des fréquences en trois groupes (aigus, moyens et basses) et a doté le casque de la technologie THX Spatial Audio.