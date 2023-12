Core Truths : quand Intel nous dit la "vérité" sur certains secrets des Ryzen 7000

Jusqu'à présent Intel utilisait des numéros de génération qu'elle associait aux références Core i3, i5, i7, i9. Bien sûr, il y avait de nombreuses subtilités, mais on pouvait se référer à ce numéro de génération et, à nombre de cœurs égal, un processeur de 12e génération était généralement plus costaud qu'un processeur de 9e ou de 10e génération par exemple.