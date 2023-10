L'intégralité de la gamme de 14e génération d'Intel révélée... par inadvertance ?

En l'occurrence, Intel a mis en place une troisième version de ses plateaux pour sockets LGA1700. Ce changement devrait être effectif à compter du 25 octobre prochain, même si, comme toujours, Intel va continuer d'expédier la version précédente tant que les stocks subsistent. En réalité, ce changement n'a aucune espèce d'importance pour nous autres, utilisateurs finals.

Ce qui a une relative importance en revanche, c'est quand Intel se loupe et communique la liste intégrale des processeurs liés à ses sockets LGA1700, car, bien sûr, on y retrouve les Alder Lake et Raptor Lake, mais aussi les Raptor Lake Refresh.