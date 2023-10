Samsung confirme les rumeurs : le SSD externe T9 est commercialisé

Samsung avance évidemment la garantie de 5 ans qui accompagne son SSD, mais ne donne pas de précisions sur l'endurance en écriture du produit. Il est davantage question du logiciel compagnon. Il faut dire que, ça pouvait servir d'indice, Samsung a mis en ligne il y a quelques jours à peine la version 8.0 de son Samsung Magician, l'une des références, soulignant la compatibilité Windows, Mac et Android.

Si le T9 est livré avec un câble USB-C to USB-C, Samsung livre l'adaptateur qui va bien pour l'utiliser sur un USB Type-A. Un « cadeau » logique, compte tenu des tarifs pratiqués pour ce T9 : 139,99 dollars pour le 1 To, 239,99 dollars pour le 2 To et 439,99 dollars pour le 4 To. Le prix de la nouveauté.