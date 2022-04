Un nouveau SSD ultra compact et rapide chez ADATA

ADATA précise qu'il livre le câblage nécessaire à la connexion en USB-C, mais aussi en USB-A et souligne une certaine ouverture « d'esprit » en évoquant un fonctionnement sous Windows (8/8.1/10/11), mais aussi macOS (10.6 et +), Linux (Kernel 2.6 et +) et Android (5.0 et +).