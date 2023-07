X9 et X10 : les noms très originaux des nouveaux SSD externes super légers signés Crucial

En réalité – et en dehors de la couleur puisque le X9 Pro est argenté tandis que le X10 Pro est noir – la seule différence tient au mode opératoire de la connexion USB : le X10 Pro exploite jusqu'à l'USB 3.2 Gen 2x2 et se montre capable d'assurer des débits de 2 100 Mo/s et 2 000 Mo/s respectivement en lecture et en écriture séquentielle. Bien sûr, pour profiter de tels débits, il faut que votre système soit compatible USB 3.2 Gen 2x2.

D'ores et déjà en vente, notamment sur le site officiel de Crucial, les X9 Pro et X10 Pro se négocient respectivement 97,19 et 140,39 euros en version 1 To. Il faut compter 172,79 et 226,79 euros en 2 To. Enfin, la déclinaison 4 To est facturée 313,19 et 365,99 euros. Tous les modèles sont garantis 5 ans.