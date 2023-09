Tout comme l'immobilier dans le metaverse, les NFT traversent une (très) grosse crise…

Si certaines collections ayant la valeur la plus haute historiquement continuent à s'échanger à des prix que d'aucuns pourraient considérer comme largement surévalués, elles ne sont pas épargnées par cette chute de l'intérêt et de la valeur. Ainsi, sur les 8 850 qui comptent le plus de transactions, 18 % n'ont plus aucune valeur et les tokens de 41 % peuvent espérer être vendus entre 5 et 100 dollars. Désormais, seul 1 % d'entre elles présente des prix qui dépassent les 6 000 dollars. Au vu de la tendance, il serait bienvenu d'en profiter rapidement.