Les AirPods 2 seraient plus coûteux (mais plus mélodieux)

De meilleures basses pour les AirPods 2 et un prix probablement calé à 199 dollars

L'AirPower très à l'aise avec le futur iOS 13...

Autres informations concrètes relayées par WCCFTech , le prix demandé pour ces deux accessoires. Apple oblige, il ne faudrait pas compter sur du low-cost, les AirPods 2 étant même pressentis à un tarif supérieur à celui de ses aînés.En premier lieu, les AirPods 2 proposeraient une meilleure qualité audio au travers d'une gestion des basses perfectionnée. Pour parvenir à ces améliorations, Apple aurait revu en profondeur la disposition des éléments internes de ses écouteurs sans-fil. Ce perfectionnement interne n'aurait cependant qu'un effet très limité sur l'autonomie des AirPods 2, qui n'évoluerait pratiquement pas. On apprend par contre que le boîtier de recharge de ces nouveaux AirPods serait pourvu d'un revêtement mat permettant un meilleur grip.Extérieurement parlant, les nouveautés devraient se limiter à ce nouvel habillage ainsi qu'à un coloris supplémentaire. Contrairement au premier modèle d'AirPods, uniquement proposé en blanc, les AirPods 2 pourraient en effet être déclinés en noir. WCCFTech rapporte enfin que les nouveaux écouteurs d'Apple seront potentiellement capables de quelques fonctionnalités en lien avec la santé, comme le monitoring de rythme cardiaque, par exemple. Leur prix, lui, s'établirait à 199 dollars tandis que leur date de lancement n'est pas encore connue.Le tapis de recharge d'Apple serait quant à lui proposé dès le printemps prochain, à un prix de 149 dollars. Comme évoqué par le passé, il arriverait sur le marché en même temps que les coques compatibles avec la recharge sans-fil, prévue pour la première génération d'AirPods (un accessoire déjà proposé par de nombreux revendeurs tiers sur le net).Plus grand qu'initialement imaginé par Apple (en grande partie à cause des dimensions de sa bobine interne), l'AirPower serait bel et bien capable de recharger simultanément un total de trois appareils distincts (un iPhone, une Apple Watch et un boîtier d'AirPods par exemple). Enfin, et sans plus de précisions pour le moment, le tapis de recharge par induction de la firme à la pomme profiterait de fonctionnalités intrinsèquement liées à iOS 13... qui ne seraient fatalement accessible qu'une fois la prochaine version de l'OS d'Apple lancée (à la rentrée selon toute logique). Reste maintenant à savoir de quoi il s'agit précisément.