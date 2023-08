Zotac met à jour ses mini-PC : un modèle musclé à base de Core i7 et de RTX 4070

Pour ceux qui comptent un peu moins sur la compacité, Zotac dispose aussi d'une gamme plus « volumineuse », les Magnus One. La dernière mouture de cette série accuse donc un volume de 8,3 litres du fait de dimensions de 265,5 x 126 x 249 millimètres. Vous avouerez que cela reste très compact.

En revanche, en multipliant ainsi par trois le volume disponible, Zotac est bien plus à l'aise pour intégrer des composants musclés, et il n'est plus question de se tourner vers des produits issus du monde des portables. Le processeur est maintenant un Intel Core i7-13700 doté de 16 cœurs et capable de grimper jusqu'à 5,2 GHz. Il reste épaulé par 16 Go de DDR5 extensibles à 64 Go, mais la carte graphique passe en NVIDIA GeForce RTX 4070 « tout court » (dont les prix avaient baissé il y a quelques mois).