CES 2021 : Zotac annonce le Magnus One, un mini-PC avec GPU RTX 30xx

Côté puissance, le Magnus One se repose sur un couple Intel i7 10700 (8 cœurs, jusqu'à 4,8 GHz) / NVIDIA GeForce RTX 3070. Il est question d'intégrer jusqu'à 64 Go de DDR4 via deux slots SODIMM. Le stockage est dévolu à trois emplacements : 1x M.2 PCIe x4 SSD / Optane (2242, 2280, 22110), 1x M.2 PCIe x4 SSD / SATA et 1x SATA 6.0.

Un lecteur de cartes mémoire (SD/SDHC/SDXC) complète cet aspect stockage alors que la connectique se montre riche : 4x USB 3.1, 4x USB 3.0, 1x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.1 et 3x DP 1.4a. Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 sont au menu ainsi que deux ports RJ45 : 1x 1 GbE et 1x 2.5 GbE.

Pour l'heure, aucune date de sortie ni aucun tarif n'ont été annoncés par Zotac qui devrait commercialiser le Magnus One sous plusieurs formes et, notamment, une version barebone avec d'emblée 16 Go de DDR 4, 512 Go sur SSD et 1 To sur HDD.