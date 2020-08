MSI annonce deux PC gamer compacts, les MPG Trident

Sur l'arrière, les choses sont encore plus complètes. On peut compter sur cinq connecteurs jack audio, une sortie optique S/PDIF, un port RJ45 2,5 GbE, trois USB-A 3.2, un USB-C 3.2, deux USB-A 2.0 et deux sorties vidéo (1x DP 1.2 et 1x HDMI 1.4). Enfin, le Wi-Fi 6 est au menu et MSI intègre son système de LED Mystic Light en plus de panneaux latéraux noirs ou en verre trempé.

Les MPG Trident AS et MPG Trident A devraient être disponibles incessamment sous peu, mais les tarifs n'ont pas encore été dévoilés par MSI.