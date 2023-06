Les cartes graphiques Intel convainquent même Minisforum pour ses mini-PC !

Alors que le GPU est noté pour un TGP de 95 Watts, Minisforum souligne la qualité de la circulation d'air dans sa machine. Sur la fiche technique, sont évoqués 34 dB pour des nuisances sonores liées à la présence de quatre ventilateurs. Prévu pour être placé sur le bureau, le HN2673 devra confirmer cette apparente discrétion.

Minisforum a déjà ouvert les précommandes pour sa marchine proposée à un tarif de 649 dollars pour une machine entièrement configurée avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. À 709 dollars, on dispose de 32 Go de RAM et un SSD de 1 To tandis que pour 799 dollars, la RAM passe à 64 Go.