TSMC va produire des puces en 5 nm dédiées au minage crypto

Comme le souligne Tom's Hardware US, on ignore quels volumes d'ASIC en 5 nm TSMC sera censé fournir à Bitman, mais ces nouvelles commandes pourraient avoir un impact sur la capacité de production, déjà en flux tendu, du fondeur pour ce node très perfectionné, qui permet entre autres une plus grande densité de transistor que le protocole en 7 nm.

Pour rappel, la gravure en 5 nm est d'ores et déjà utilisée pour fabriquer les SoC de certains smartphones (comme les puces A14 des iPhone 12 , par exemple), mais doit aussi être employée par AMD pour sa prochaine architecture CPU Zen 4, prévue dès cette fin d'année sur les puces pour serveurs EPYC « Genoa ». Plus tard, vraisemblablement en 2022, la prochaine génération de puces AMD Ryzen pour PC grand public tirera également parti de la gravure ne 5 nm de TSMC.