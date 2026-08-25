Le Mira affiche une image 4K UHD (3 840 × 2 160 pixels) grâce à la technologie XPR de Texas Instruments, mais ne repose pas sur une matrice DMD 4K native. Il est doté d’une puce DMD de 0,39", dont la matrice physique de 1 920 × 1 080 micromiroirs exploite le pixel-shifting pour afficher une image en 4K Ultra HD. La technologie XPR décale rapidement plusieurs sous-images afin de reconstituer une image 4K UHD à partir de la matrice DMD. La source lumineuse repose par ailleurs sur un triple laser RGB, une architecture qui permet au Mira d'afficher une large gamme de couleurs.

XGIMI annonce 2 000 lumens ISO pour le Mira, contre 3 000 lumens ISO pour le Mira Pro. Pour exploiter pleinement cette luminosité, mieux vaut toutefois privilégier une pièce peu éclairée, notamment avec une image de grande taille.