Le Nebula P1 est l’un de ces produits que l’on a envie de saluer pour l’idée, avant même de juger son exécution. En misant sur deux enceintes détachables, Anker ne se contente pas d’ajouter une fonction originale à son vidéoprojecteur : il répond à un vrai problème d’usage. Le son ne vient plus forcément du projecteur, mais peut être rapproché de l’image, ce qui change réellement l’expérience au quotidien.



Sur ce point, le pari est réussi. Les deux satellites ne sont pas un gadget, leur autonomie est confortable, la scène stéréo gagne en ampleur et le rendu audio se montre supérieur à ce que proposent beaucoup de vidéoprojecteurs compacts. Le Nebula P1 profite aussi d’une interface Google TV agréable, d’une télécommande rétroéclairée, d’une conception sérieuse et d’une image Full HD globalement plaisante dans de bonnes conditions.



Mais ces bonnes idées se heurtent vite à une limite difficile à ignorer : la luminosité. Le P1 réclame une pièce sombre, une lumière ambiante très faible et une diagonale raisonnable pour donner le meilleur de lui-même. Dès que les conditions se compliquent, l’image perd en impact et paraît trop vite délavée. À ce niveau de prix, c’est une concession importante, d’autant que certains concurrents privilégient une image plus lumineuse, quitte à se montrer moins convaincants sur la partie sonore.



Le Nebula P1 s’adresse donc à un public assez précis : ceux qui cherchent un vidéoprojecteur simple, bien pensé, avec un vrai plus audio intégré, et qui regardent surtout leurs films ou séries le soir, dans une pièce maîtrisée. Pour une utilisation en pleine journée, pour suivre le Tour de France l’après-midi ou pour remplacer un téléviseur dans un salon lumineux, mieux vaut passer son chemin.