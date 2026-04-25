Force est de constater que les choses ont changé assez rapidement ces dernières années. Avec l’essor des vidéoprojecteurs à ultra courte focale, ou "Laser TV", les constructeurs ont commencé à bousculer cette hiérarchie bien établie. L’idée n’est plus simplement de proposer une alternative au home cinéma traditionnel, mais bien de s’installer au cœur du salon, à la place du téléviseur. Une ambition qui implique de répondre à des exigences très concrètes : une image lisible en journée, une installation simplifiée, une interface fluide, et une expérience globale capable de rivaliser un minimum avec les meilleures dalles du marché.



C’est précisément dans cette optique qu’AWOL Vision lance son Aetherion Max. Sur le papier, le projet est clair : offrir une image jusqu’à 200 pouces de diagonale, sans renoncer au confort d’usage d’un téléviseur moderne. Triple laser RGB, luminosité élevée, gestion avancée du contraste via un iris mécanique et un traitement dynamique, compatibilité Dolby Vision, sans oublier une plateforme Google TV complète… tout semble réuni pour franchir un cap.



Cette promesse tient-elle réellement face à l’épreuve du quotidien ? C'est ce que nous avons cherché à savoir en passant un peu de temps avec le dernier né de chez AWOL Vision, l'Aetherion Max.