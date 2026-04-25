Il y a encore quelques années, la question ne se posait même pas. Pour profiter d’une grande image au quotidien, il fallait un téléviseur. Lumineux, simple à utiliser, capable de fonctionner en pleine journée sans effort. Le vidéoprojecteur, lui, restait cantonné à un usage plus occasionnel, souvent réservé aux passionnés capables de composer avec ses contraintes : obscurité quasi totale, installation minutieuse, et compromis plus ou moins assumés sur le contraste ou la luminosité.
Force est de constater que les choses ont changé assez rapidement ces dernières années. Avec l’essor des vidéoprojecteurs à ultra courte focale, ou "Laser TV", les constructeurs ont commencé à bousculer cette hiérarchie bien établie. L’idée n’est plus simplement de proposer une alternative au home cinéma traditionnel, mais bien de s’installer au cœur du salon, à la place du téléviseur. Une ambition qui implique de répondre à des exigences très concrètes : une image lisible en journée, une installation simplifiée, une interface fluide, et une expérience globale capable de rivaliser un minimum avec les meilleures dalles du marché.
C’est précisément dans cette optique qu’AWOL Vision lance son Aetherion Max. Sur le papier, le projet est clair : offrir une image jusqu’à 200 pouces de diagonale, sans renoncer au confort d’usage d’un téléviseur moderne. Triple laser RGB, luminosité élevée, gestion avancée du contraste via un iris mécanique et un traitement dynamique, compatibilité Dolby Vision, sans oublier une plateforme Google TV complète… tout semble réuni pour franchir un cap.
Cette promesse tient-elle réellement face à l’épreuve du quotidien ? C'est ce que nous avons cherché à savoir en passant un peu de temps avec le dernier né de chez AWOL Vision, l'Aetherion Max.
Meilleurs prix
- Excellente luminosité, adaptée à un usage en salon
- Image riche et immersive
- Contraste amélioré grâce à l'iris et l'EBL
- Très bonne prise en charge HDR et Dolby Vision
- Interface Google TV fluide et complète
- Expérience gaming convaincante (faible latence, 120 Hz)
- Niveau sonore discret en fonctionnement
- Contraste natif toujours limité (DLP oblige)
- Installation plus exigeante qu’attendu
- Réglages nécessaires pour obtenir une image vraiment juste
- Quelques traitements parfois trop démonstratifs en sortie de carton
Unboxing et premières impressions
Des choix de design qui ne passent pas inaperçus
À la découverte de l'Aetherion Max, on comprend que le vidéoprojecteur ne cherche pas à se faire oublier. Là où beaucoup d'UST jouent encore la carte de la discrétion, AWOL fait ici un choix radicalement différent.
L'Aetherion Max assume pleinement son statut d’objet technologique. Un peu moins massif que le précédent Awol Vision LTV 3500 Pro, on retrouve tout de même un châssis assez volumineux, qui adopte une finition métallique sombre avec des lignes anguleuses, presque agressives et une esthétique qui évoque davantage un produit gaming haut de gamme qu’un simple vidéoprojecteur de salon.
En façade, une grille métallique protège la partie audio, tandis qu’un bandeau LED RGB vient souligner l’ensemble. Paramétrable, voire désactivable, il n’apporte rien à l’image mais participe clairement à l’identité du produit. On est face à un appareil pensé pour être vu, pas dissimulé.
La trappe motorisée qui protège l’optique s’inscrit dans cette même logique. Elle s’ouvre et se referme à chaque allumage, avec un petit bruit mécanique volontairement conservé. Un détail qui pourra diviser, mais qui renforce cette impression d’objet "vivant". Surtout, on apprécie que le bloc optique soit ainsi protégé là où, sur la plupart des UST concurrents, aucun mécanisme de ce genre n'est prévu.
En main, le projecteur inspire confiance. Les matériaux sont solides, l’assemblage rigoureux, et l’ensemble donne une impression de robustesse cohérente avec le positionnement tarifaire. À près de 9 kg sur la balance, l’Aetherion Max n’a rien d’un produit léger, mais ce poids participe aussi à sa stabilité une fois installé.
À l’arrière, la connectique est complète : HDMI 2.1, ports USB, Ethernet… de quoi couvrir la majorité des usages sans avoir recours à des solutions externes.
Une installation un peu plus capricieuse que prévu
Sur le papier, l’ultra courte focale simplifie tout et, dans les grandes lignes, c'est vrai ! Quelques centimètres du mur suffisent pour obtenir une image de grande taille, et l’Aetherion Max ne déroge pas à la règle. Mais tous les vidéoprojecteurs UST ne sont pas logés à la même enseigne quant à leur installation.
D’abord, il faut composer avec l’encombrement. Pour obtenir une image d’environ 100 à 120 pouces, il faut prévoir un meuble suffisamment profond , comptez entre 50 à 60 cm une fois le projecteur et l’écran positionnés. En découvrant l'Aetherion Max, j'ai eu peur qu'il ne soit pas compatible avec le meuble Laser TV que j'utilise, surtout que son rapport de projection très court de 0,20:1 demande un placement assez précis pour obtenir une image à la taille souhaitée (120 pouces dans mon cas). De fait, l’image démarre relativement haut, ce qui nécessite souvent un meuble bas spécifique pour conserver un confort de visionnage correct. Finalement, une fois trouvé le bon réglage des pieds de l'appareil, et le recul adéquat, ne manque plus que le paramétrage du trapèze.
Sur ce point, contrairement à certains modèles concurrents, l’Aetherion Max ne propose pas de correction automatique avancée via caméra ou capteurs ToF. Le système repose ici sur une procédure assistée via smartphone : une mire est projetée, photographiée, puis analysée pour ajuster la géométrie.
En complément, AWOL propose bien un réglage manuel avec une correction trapézoïdale point par point (jusqu’à huit points). Sur le principe, cela permet d’affiner précisément l’image pour s’adapter à une toile, mais l’exercice se révèle plus délicat qu’il n’y paraît.
La raison est simple : avec une ultra courte focale, la projection se fait sous un angle très prononcé. Le moindre déplacement du projecteur (parfois de quelques millimètres seulement) entraîne une déformation importante de l’image. Chaque ajustement a donc des répercussions visibles sur l’ensemble de la géométrie, ce qui rend les corrections successives plus sensibles et moins intuitives que sur des projecteurs plus classiques, ou que sur certains modèles récents dotés d’un recalibrage automatique en temps réel.
Le résultat peut être très précis, mais il demande un peu de temps, de la méthode, et surtout une installation parfaitement stable. Dans un usage quotidien, notamment si le projecteur est amené à être déplacé, cela peut rapidement devenir contraignant.
Qualité d'image : un vrai saut en avant avec l'Aetherion Max ?
L’Aetherion Max ne laisse pas beaucoup de place au doute : AWOL a clairement travaillé son rendu d’image. Sur notre toile ALR, la différence en matière de luminosité est immédiatement perceptible. L’image reste lisible dans une pièce partiellement éclairée, un point où ce modèle se montre plus convaincant que la majorité des vidéoprojecteurs UST que nous avons testés. Sans rivaliser avec un téléviseur, il s’en rapproche davantage que la moyenne.
Cette réserve de puissance s’accompagne d’une colorimétrie très riche, rendue possible par la source triple laser RGB. Les couleurs sont denses, saturées, parfois même un peu démonstratives en sortie de boîte, notamment en mode Standard. Sur des contenus HDR ou Dolby Vision bien encodés, le rendu gagne en impact, avec une image qui ne manque pas de relief.
La netteté constitue une autre bonne surprise. Sur les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale, l’optique reste souvent un point critique, en particulier sur les bords de l’image. Sur notre base de 120 pouces, l’Aetherion Max s’en sort très bien : le piqué est élevé, les textures sont bien définies, et l’image conserve une bonne homogénéité. Sans atteindre le niveau d’un projecteur longue focale haut de gamme, la prestation reste solide pour un UST.
C’est toutefois sur le contraste que l’Aetherion Max tente de se démarquer. Comme souvent avec le DLP, la base native reste limitée, mais AWOL compense avec un iris mécanique et un traitement dynamique baptisé EBL (Enhanced Black Level). Dans les faits, l’iris améliore sensiblement la profondeur des noirs sans dégrader excessivement la luminosité (avec un réglage au premier niveau), tandis que l’EBL ajuste dynamiquement la puissance du laser en fonction du contenu. Le résultat est efficace avec une image qui gagne en densité et en lisibilité dans les scènes sombres, même si l’on reste face à un contraste "boosté" par la mécanique d'un côté et le traitement logiciel de l'autre.
Cette logique de traitement se retrouve d’ailleurs dans l’ensemble de la chaîne vidéo. L’Aetherion Max s’appuie sur la plateforme Pentonic 800 de MediaTek, qui intègre plusieurs optimisations assistées par intelligence artificielle (upscaling, réduction de bruit, amélioration du contraste). Dans la pratique, ces outils apportent un vrai plus sur des sources de qualité moyenne ou des scènes complexes, à condition de rester mesuré dans leur utilisation. Poussés trop loin, certains traitements peuvent rapidement dénaturer l’image.
En sortie de carton, le projecteur privilégie clairement l’impact visuel. Certains modes poussent la saturation et la dynamique un peu trop loin. En passant sur un mode plus neutre comme Filmmaker, le rendu gagne en équilibre, avec des tons chair plus justes et une meilleure gestion des dégradés. Toujours est-il que même dans ce mode les utilisateurs les plus exigeants trouveront à redire, et quelques ajustements seront sans doute nécessaire pour obtenir une image plus précise.
C’est sur les contenus HDR, et plus encore en Dolby Vision, que l’Aetherion Max se montre le plus à l’aise. Sa forte luminosité et son gamut étendu lui permettent de proposer une image ample et immersive. Le tone mapping est globalement maîtrisé, même si, sur nos mires de test assez exigeantes, on constate que certains détails dans les basses et les hautes lumières ne ressortent pas toujours comme attendu.
Côté gestion du mouvement, le projecteur propose un rendu globalement maîtrisée. Le mode Filmmaker permet de respecter le 24p sans interpolation, tandis que les différents niveaux de compensation de mouvement apportent un gain de fluidité appréciable sur les contenus rapides. Le traitement reste discret dans la majorité des cas même si on constate de légers artefacts selon les scènes.
Enfin, sur notre toile, l’Aetherion Max reste exploitable même lorsque la pièce n'est pas totalement plongée dans l'obscurité. Dans un environnement modérément éclairé, l’image conserve une bonne lisibilité. En revanche, en pleine journée, les limites de la projection restent logiquement présentes face à un téléviseur. Terminons en évoquant le fait que, comme tout vidéoprojecteur à source triple laser RGB, l’Aetherion Max n’échappe pas totalement aux phénomènes inhérents à cette technologie. Le speckle reste ainsi présent, mais se montre bien contenu, surtout sur une toile technique adaptée. Du côté de l’effet arc-en-ciel, typique du DLP, celui-ci est ici particulièrement bien maîtrisé grâce à un pilotage avancé du laser, limitant fortement sa perception.
Est-il nécessaire d'avoir un écran avec l'Awol Vision Aetherion Max ?
Dans l’absolu, l’Aetherion Max peut projeter sur un mur clair, mais dans la pratique, l’usage d’une toile adaptée est fortement recommandé. Avec une ultra courte focale, la projection se fait sous un angle très prononcé, ce qui rend l’image particulièrement sensible à la moindre imperfection de surface. Une irrégularité, un léger relief ou même une peinture imparfaite suffisent à déformer la géométrie ou à créer des zones de flou visibles à l’écran.
Au-delà de ces contraintes physiques, une toile technique (CLR ou ALR) permet également d’améliorer le contraste perçu et de mieux gérer la lumière ambiante. Dans ces conditions, elle ne constitue pas un simple accessoire, mais un élément essentiel pour exploiter pleinement le potentiel du projecteur.
Parmi les références actuellement disponibles, cette toile Lumene fait partie des choix les plus pertinents pour exploiter les qualités de l’Aetherion Max dans un salon, notamment grâce à sa surface technique adaptée aux vidéoprojecteurs UST, qui améliore le contraste perçu et la lisibilité en présence de lumière ambiante.
Que nous réserve l'Awol Vision Aetherion Max au quotidien ?
Audio et nuisances sonores
Sur ce type de produit, l’audio reste souvent un point secondaire. Pourtant, l’Aetherion Max s’en sort plutôt bien dans cet exercice. Sans prétendre remplacer une véritable installation home cinéma, le système intégré délivre un son puissant et suffisamment détaillé pour un usage quotidien. Les dialogues restent clairs, même à volume modéré, et l’ensemble conserve une bonne intelligibilité sur les contenus classiques (films, séries, TV).
La réserve de puissance est également appréciable, notamment sur une grande image où l’on a tendance à monter le volume pour accompagner l’immersion. En revanche, comme souvent, les basses manquent de profondeur et l’ouverture sonore reste limitée. Pour une expérience réellement cinématographique, le recours à une barre de son ou un système externe reste indispensable.
Du côté des nuisances sonores, l’Aetherion Max se montre discret. En fonctionnement, le souffle reste contenu et se fait rapidement oublier dès que le volume sonore augmente légèrement. Dans une pièce calme, il reste perceptible à proximité immédiate, mais ne constitue jamais une gêne à l’usage.
Interface et fonctionnalités
L’Aetherion Max embarque Google TV dans sa version récente, avec une interface fluide et réactive. La navigation est rapide, les menus répondent bien, et les applications se lancent sans latence notable. On retrouve l’essentiel des services de streaming, avec une compatibilité large et un accès direct aux contenus.
La télécommande accompagne correctement cette expérience. Elle propose une prise en main simple, avec des raccourcis directs vers les principales plateformes de streaming. On regrette toutefois un rétroéclairage partiel, qui aurait mérité d’être plus complet pour un usage dans le noir, mais l’ensemble reste fonctionnel et cohérent au quotidien.
Globalement, l’ergonomie est bien pensée, notamment avec un menu rapide accessible en surimpression, qui permet d’ajuster les paramètres essentiels sans quitter le programme en cours. Une fois les réglages maîtrisés, l’expérience devient assez intuitive. On apprécie également la richesse des options d’image, avec de nombreux réglages accessibles.
Gaming
C’est clairement l’un des terrains sur lesquels l’Aetherion Max cherche à se démarquer. Sur le papier, la promesse est ambitieuse : faible input lag, compatibilité 4K 120 Hz, VRR, ALLM… Dans la pratique, le ressenti est très positif. La réactivité est bonne, les commandes répondent immédiatement, et l’expérience de jeu sur une grande diagonale apporte un vrai plus en termes d’immersion.
Le projecteur propose également des modes haute fréquence (jusqu’à 240 Hz en 1080p), qui permettent de réduire encore la latence. Cela dit, dans un usage réel, le compromis entre définition et fluidité reste à prendre en compte.
Test Awol Vision Aetherion Max : l'avis de Clubic
AWOL Vision confirme ses ambitions sur le segment des vidéoprojecteurs ultra courte focale avec son Aetherion Max. Le constructeur propose ici un modèle particulièrement complet, capable de séduire par la richesse de son image, sa forte luminosité et son positionnement tarifaire que en font un excellent rapport qualité/prix.
Dans de bonnes conditions, le rendu est convaincant. La combinaison du triple laser RGB, d’un traitement vidéo efficace et d’une gestion du contraste mieux maîtrisée que sur la plupart des modèles DLP permet d’obtenir une image immersive, capable de rivaliser, dans certains usages, avec un très grand téléviseur. Le Dolby Vision, ou encore les fonctionnalités gaming, renforce encore cet aspect.
Tout n’est pas parfait pour autant. L’installation demande un peu plus de rigueur que prévu, les réglages méritent d’être affinés pour tirer pleinement parti du projecteur, et certaines limites liées à la technologie DLP restent présentes.
Dans l’ensemble, l’Aetherion Max réussit là où on l’attend : proposer une expérience spectaculaire, polyvalente et suffisamment aboutie pour s’intégrer dans un salon sans compromis majeur. Un modèle ambitieux, qui ne révolutionne pas totalement la catégorie, mais qui en repousse clairement certaines limites.
- Excellente luminosité, adaptée à un usage en salon
- Image riche et immersive
- Contraste amélioré grâce à l'iris et l'EBL
- Très bonne prise en charge HDR et Dolby Vision
- Interface Google TV fluide et complète
- Expérience gaming convaincante (faible latence, 120 Hz)
- Niveau sonore discret en fonctionnement
- Contraste natif toujours limité (DLP oblige)
- Installation plus exigeante qu’attendu
- Réglages nécessaires pour obtenir une image vraiment juste
- Quelques traitements parfois trop démonstratifs en sortie de carton
Fiche technique AWOL Vision Aetherion Max
Résumé
|Source lumineuse
|Laser
|Entrées vidéo
|HDMI 2.1 (x3), HDMI 2.0
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K UHD
|Luminosité
|3 000 lumens ANSI
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|28dB
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Android TV
|Source lumineuse
|Laser
|Type de puce
|DLP Texas Instruments
Connectiques
|Entrées vidéo
|HDMI 2.1 (x3), HDMI 2.0
|Sorties audio
|Audio numérique S/PDIF Optique, Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 3.0 Type A (x2)
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
|Ethernet
|Oui
|Assistant vocal
|Google Assistant, Alexa
|AirPlay
|Oui
Projection
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K UHD
|Luminosité
|3 000 lumens ANSI
|Durée de vie de l'éclairage
|25,000h
|Taux de contraste natif
|6000:1
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|28dB
|Ratio de focale
|0.23 : 1
|Correction trapézoïdale horizontale
|Oui
|Correction trapézoïdale verticale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|600mm
|Largeur
|350mm
|Profondeur
|150mm
|Poids
|12kg
|Haut-parleurs
|2 × 12.5 W Dolby Atmos