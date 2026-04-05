Comme souvent avec ce type de projecteur, la réponse dépend pas mal de l'usage. Non, le DBOX02 Pro ne nécessite pas absolument une toile dédiée pour fonctionner correctement. Oui, on peut très bien l’utiliser sur un mur propre, clair et suffisamment lisse pour profiter rapidement d’une grande image. Et c’est même une partie de son intérêt : son gimbal, ses automatismes et sa philosophie générale en font un appareil particulièrement adapté à un usage souple.



En revanche, si l’on veut tirer le meilleur de ses qualités, un écran reste fortement recommandé afin de profiter d'un meilleur contraste et d'une luminosité un peu plus percutante. Avec une toile adaptée, le gain est bien réel.



En résumé, le DBOX02 Pro peut vivre sans écran. C’est même l’une de ses forces. Mais si l’objectif est de l’utiliser souvent, dans un salon, et de profiter pleinement de sa promesse de grand écran polyvalent, une toile ne sera pas un luxe.