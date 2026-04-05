Sur le papier, le Dangbei DBOX02 Pro coche presque toutes les cases du vidéoprojecteur moderne pensé pour le salon. Source laser, image 4K, Google TV avec Netflix certifié, pied orientable intégré, HDMI 2.1, promesse d’une installation simple et, surtout, une image censée être assez lumineuse pour faire oublier le téléviseur. Dit comme cela, le produit semble presque trop bien calibré pour son époque : celle des projecteurs compacts qui veulent sortir de la niche home cinéma pour devenir de véritables écrans du quotidien.
- Installation simple et rapide, gimbal vraiment utile
- Image nette, agréable et bien adaptée à un usage salon
- Luminosité correcte pour un usage "cinéma"
- Google TV complet avec Netflix certifié
- Contraste limité, noirs peu profonds
- HDR peu spectaculaire
- Luminosité insuffisante en pleine lumière
- Pas de VRR ni de 4K 120 Hz
- Rendu moins adapté à un usage home cinéma exigeant
Dans le cas précis du DBOX02 Pro, une autre question se pose car Dangbei ne part pas d’une feuille blanche. Ce modèle arrive après un DBOX02 (ou Mars Pro 2) déjà convaincant, bien installé dans sa catégorie, et dont il reprend une bonne partie de la philosophie. Faut-il y voir une vraie montée en gamme, une réorientation du produit, ou simplement une version optimisée pour mieux tenir son prix ?
La réponse est plus subtile qu’un simple oui ou non. Car le DBOX02 Pro ne révolutionne pas la formule, mais il la fait évoluer dans une direction précise : moins démonstrative sur certains points, plus cohérente sur d’autres, avec l’ambition de devenir un projecteur encore plus facile à vivre au quotidien, on en parle dans notre test.
Unboxing et premières impressions
Avec le Dangbei DBOX02 Pro, on n’est ni face à un pico-projecteur gadget, ni devant un bloc imposant réservé à une installation fixe. Il trouve un bon équilibre et est suffisamment compact pour passer d’une pièce à l’autre sans difficulté, mais aussi assez dense pour inspirer un minimum de confiance une fois posé sur un meuble.
Le design reste sobre, presque effacé. Dangbei ne cherche pas à en faire un objet décoratif, comme on peut le voir chez d'autres marques comme XGIMI, mais plutôt un appareil qui s’intègre sans effort dans un salon.
La vraie différence, elle, saute aux yeux avec le gimbal intégré. C’est lui qui change immédiatement la manière d’utiliser le projecteur. Là où beaucoup de modèles imposent un placement précis, le DBOX02 Pro offre une liberté bienvenue. On ajuste l’angle en quelques secondes, on vise un mur, une toile, voire le plafond, sans bricolage ni compromis. C’est aussi l’évolution la plus concrète face au DBOX02. Là où l’ancien modèle proposait ce type de support en option, le Pro l’intègre directement.
Même logique pour la télécommande. Rien de spectaculaire, mais l’essentiel est là : accès rapides, assistant vocal, bonne réactivité. Elle fait le job sans détour. Au final, le DBOX02 Pro se veut un projecteur pensé pour être utilisé rapidement, sans contrainte, et sans transformer chaque installation en prise de tête.
Qualité d'image
C’est évidemment sur le terrain de l'image que le DBOX02 Pro joue sa crédibilité. Un projecteur peut avoir la meilleure interface du monde et le système d’installation le plus pratique de sa catégorie, si l’image ne suit pas, l’illusion du remplaçant de téléviseur s’effondre rapidement. Heureusement, Dangbei livre ici une copie solide, parfois même franchement séduisante, à condition de bien comprendre où se situent ses forces… et où commencent ses limites.
Avec son DBOX02 Pro parvient à livrer une image flatteuse avec une bonne luminosité et une netteté globalement bonne dans notre configuration de test, avec une diagonale de 120 pouces. Sur des contenus lumineux, détaillés ou colorés, il donne une impression de générosité assez évidente. On ressent toutefois que ce projecteur ne cherche pas à tout prix à reproduire un rendu purement cinéphile, mais plutôt à proposer une image vivante, percutante, accessible. En usage quotidien, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Notez que sur de plus grandes diagonales, au-delà de 200 pouces, la luminosité devient rapidement le facteur limitant. L’image reste exploitable dans l’obscurité, mais elle perd en impact, en contraste perçu et en densité.
L’évolution la plus intéressante avec le DBOX02 Pro tient sans doute à sa nouvelle source laser, baptisée LaserVibe, qui intègre un double laser avec pour effet de produire des couleurs un peu plus riches et précises par rapport à la version précédente. Malgré cette nouvelle source laser, le DBOX02 Pro ne fait pas de miracle du côté de la luminosité alors qu'il annonce 2000 lumens ISO. Il reste tout à fait exploitable dans une pièce de vie avec des rideaux tirés ou une lumière ambiante contenue, mais il ne peut pas rivaliser avec un téléviseur en plein jour. Sur des contenus lumineux, sportifs ou animés, il s’en sort bien. Sur des œuvres plus sombres et contrastées, les limites apparaissent plus vite, notamment si on ne place pas la pièce dans l'obscurité. Les noirs ne sont jamais réellement profonds, et certaines scènes nocturnes rappellent immédiatement qu’on reste face à un DLP compact destiné au grand public.
Enfin, sans être spectaculaire, la dynamique HDR est globalement bien gérée. Compatible HDR10, HDR10+ et HLG, le DBOX02 Pro apporte un surplus de relief sur les contenus adaptés avec une image plus dynamique qu’en SDR. En revanche, il ne transforme pas radicalement l’expérience.
Côté gestion de mouvement, le MEMC peut rendre service sur les sports ou certains contenus télévisés, mais on préférera souvent le désactiver sur les films pour éviter un rendu qui sonne trop "lisse" et artificiel. L’avantage, c’est que le projecteur laisse suffisamment de marge pour ajuster le comportement selon les usages.
Du côté des artefacts, le comportement est globalement sain. Le speckle reste discret, et l’effet arc-en-ciel, sans disparaître totalement pour les plus sensibles, ne se montre pas particulièrement envahissant. Rien de surprenant pour cette technologie, mais rien de problématique non plus.
Au final, la force du DBOX02 Pro tient à son équilibre. Il n'est ni le plus spectaculaire, ni le plus cinématographique, ni le plus lumineux à tout prix. En revanche, il propose une image cohérente, agréable et suffisamment polyvalente pour s’adapter à des usages très variés, c’est précisément ce qui fait son intérêt.
Est-il nécessaire d’avoir un écran avec le Dangbei DBOX02 Pro ?
Comme souvent avec ce type de projecteur, la réponse dépend pas mal de l'usage. Non, le DBOX02 Pro ne nécessite pas absolument une toile dédiée pour fonctionner correctement. Oui, on peut très bien l’utiliser sur un mur propre, clair et suffisamment lisse pour profiter rapidement d’une grande image. Et c’est même une partie de son intérêt : son gimbal, ses automatismes et sa philosophie générale en font un appareil particulièrement adapté à un usage souple.
En revanche, si l’on veut tirer le meilleur de ses qualités, un écran reste fortement recommandé afin de profiter d'un meilleur contraste et d'une luminosité un peu plus percutante. Avec une toile adaptée, le gain est bien réel.
En résumé, le DBOX02 Pro peut vivre sans écran. C’est même l’une de ses forces. Mais si l’objectif est de l’utiliser souvent, dans un salon, et de profiter pleinement de sa promesse de grand écran polyvalent, une toile ne sera pas un luxe.
Expérience au quotidien
Audio
L’audio intégré du DBOX02 Pro ne remplace pas une vraie barre de son ni, évidemment, un système home cinéma digne de ce nom. Mais il serait injuste de le réduire à une solution de dépannage. Dans sa catégorie, il fait mieux que beaucoup de concurrents compacts.
Les dialogues restent bien mis en avant, ce qui est souvent le premier critère sur ce genre de produit. Les médiums sont suffisamment propres pour que séries, vidéos YouTube ou émissions TV restent agréables à suivre sans avoir à tendre l’oreille. Sur des films plus démonstratifs, le projecteur arrive aussi à donner un peu de corps à l’ensemble, avec une assise correcte, n'en attendez toutefois rien de transcendant en termes de spatialisation.
Interface et fonctionnalités
L’intégration de Google TV constitue l’un des piliers du DBOX02 Pro. Et ici, Dangbei a eu l’intelligence de ne pas compliquer inutilement l’expérience.
L’interface est familière, bien structurée, suffisamment fluide pour ne pas créer de frustration au quotidien, et surtout immédiatement exploitable grâce à la présence des principales applications de streaming. Le fait de disposer d’une certification Netflix change réellement la donne. Cela évite les contournements habituels, les clés HDMI additionnelles ou les compromis logiciels qui ternissent encore trop souvent l’expérience sur certains projecteurs concurrents.
La navigation est agréable, la recherche vocale remplit correctement son rôle, et l’écosystème Google TV garde ce qui fait sa popularité, à savoir son accessibilité et la richesse de son store d'application. Le Chromecast intégré renforce encore cette polyvalence.
Gaming
Le DBOX02 Pro a un vrai argument à faire valoir auprès des joueurs car c’est un modèle qui rend le jeu sur grande diagonale particulièrement convaincant pour un usage "casual".
Le projecteur accepte de la 4K à 60 Hz, et peut monter jusqu'à 240 Hz en FHD. Il couvre ainsi les besoins de la majorité des joueurs console et une partie des usages PC. Sur un jeu d’aventure, un RPG, un jeu de course, un titre coopératif ou même un FPS abordé dans une logique plus détente que compétition, l’expérience a de quoi plaire. Le grand format apporte une immersion immédiate et le mode Jeu permet de profiter d'une latence suffisamment basse.
Néanmoins, l’absence de VRR confirme que l’on n’est pas face à un projecteur vraiment pensé pour le gaming. De même, la 4K à 120 Hz reste hors de portée. Ce n’est pas forcément éliminatoire vu le prix et le positionnement du produit, mais cela signifie que le DBOX02 Pro joue davantage la carte du gaming confortable sur grande diagonale.
Test Dangbei DBOX02 Pro : l'avis de Clubic
Le Dangbei DBOX02 Pro ne révolutionne pas sa catégorie, mais il en affine clairement les contours. Cohérent vis-à-vis de son tarif, simple à utiliser et pensé pour un usage quotidien, il s’impose comme un projecteur particulièrement agréable à vivre. Son image est propre, flatteuse et suffisamment lumineuse pour un salon à la luminosité maîtrisée, avec en bonus une vraie polyvalence entre streaming, TV et jeu.
Il n’est pas irréprochable pour autant. Le contraste reste limité, le HDR manque de relief dans les scènes difficiles et la luminosité ne permet pas tous les excès en plein jour. Côté gaming, il fait le job sans aller chercher les fonctionnalités les plus avancées.
Le DBOX02 Pro est finalement un produit bien positionné, équilibré et surtout très accessible dans son approche. Pour qui cherche une grande image sans contrainte, c’est l’un des modèles les plus pertinents dans cette gamme de prix.
- Installation simple et rapide, gimbal vraiment utile
- Image nette, agréable et bien adaptée à un usage salon
- Luminosité correcte pour un usage "cinéma"
- Google TV complet avec Netflix certifié
- Contraste limité, noirs peu profonds
- HDR peu spectaculaire
- Luminosité insuffisante en pleine lumière
- Pas de VRR ni de 4K 120 Hz
- Rendu moins adapté à un usage home cinéma exigeant
Fiche technique Dangbei DBOX02 Pro
Résumé
|Source lumineuse
|Laser
|Entrées vidéo
|HDMI 2.1
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K
|Luminosité
|2000 ISO Lumens
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|24dB
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Google TV
|Source lumineuse
|Laser
|Type de puce
|0,47" DMD
|Consommation annoncée
|110W
|Consommation en veille
|0.5W
Connectiques
|Entrées vidéo
|HDMI 2.1
|Sorties audio
|Audio numérique S/PDIF Optique, Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 2.0 Type A (x2)
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Ethernet
|Oui
|Assistant vocal
|Google Assistant
Projection
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K
|Luminosité
|2000 ISO Lumens
|Durée de vie de l'éclairage
|30,000µs
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|24dB
|Ratio de focale
|1.27:1
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|246.8mm
|Largeur
|262.6mm
|Profondeur
|215.6mm
|Poids
|4.8kg
|Haut-parleurs
|2 x 12W
Les meilleures alternatives au Dangbei DBOX02 Pro
Difficile de ne pas le citer tant il pousse le curseur assez haut. La gamme Horizon 20 apporte davantage de luminosité, une meilleure prise en charge du HDR (Dolby Vision) et des fonctions gaming plus complètes, notamment avec le VRR. Plus ambitieux, mais aussi plus cher, il s’adresse à ceux qui veulent se rapprocher encore davantage d’un vrai remplaçant de téléviseur.
Le BenQ TK705STi s’adresse à un public différent. Plus lumineux et plus orienté gaming, il est aussi plus à l’aise en pièce éclairée et sur de grandes images avec peu de recul. En revanche, il est moins flexible à l’usage et moins abouti sur l’expérience globale que le Dangbei, qui reste plus simple et plus polyvalent au quotidien.
- Luminosité convaincante même en salon ouvert
- Connectique complète, interface intuitive
- Image 4K saisissante
Le Dangbei MP1 Max reprend la formule du DBOX02 Pro en version plus ambitieuse. Grâce à sa source triple laser et sa luminosité bien plus élevée, il offre une image plus spectaculaire et plus adaptée aux grandes diagonales. Plus proche d’un projecteur home cinéma, il se montre aussi plus exigeant… et un peu plus cher.
- Source hybride avec une image lumineuse
- Plateforme Google TV complète et fluide, avec Netflix certifié
- Autofocus et cadrage automatique efficaces via InstaPro AI