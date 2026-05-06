Pas vraiment, et c’est même l’un des intérêts de ce type de vidéoprojecteur. Avec son tarif très contenu, le Dangbei N2 Mini s’adresse avant tout à ceux qui veulent profiter d’une grande image sans multiplier les dépenses autour de l’installation. Lui associer un écran technique, parfois plus coûteux que le projecteur lui-même, n’aurait donc pas beaucoup de sens.



Un écran reste évidemment préférable pour obtenir une surface parfaitement plane, mieux délimiter l’image et gagner en homogénéité et en contraste. Nous avons d’ailleurs profité d’un rendu plus propre sur notre toile de projection, notamment sur les aplats clairs et les contours de l’image. Mais avec une luminosité aussi limitée, le Dangbei N2 Mini conserve de toute façon un usage très dépendant de l’obscurité ambiante.



Dans ce contexte, un simple mur blanc, propre et mat, suffit largement pour un usage occasionnel dans une chambre ou un petit salon. Il faudra simplement éviter les surfaces texturées, brillantes ou légèrement colorées, qui peuvent accentuer les défauts de contraste et altérer la colorimétrie. Pour tirer le meilleur parti du projecteur sans alourdir la facture, mieux vaut donc soigner la pièce (obscurité, recul, mur adapté) plutôt que d’investir dans un écran dédié.