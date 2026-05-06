Un vidéoprojecteur, c'est toujours pratique quand on veut une grande TV sans y mettre une fortune. Le Dangbei N2 Mini est un petit vidéoprojecteur d'entrée de gamme, avec un prix de lancement à moins de 250 euros. Pour ce prix-là, on ne s'attend pas à une image extraordinaire, mais à un petit appareil d'appoint qui fait le job à moindre prix.
Le marché des vidéoprojecteurs est vaste. Du modèle haut de gamme à plusieurs milliers d'euros, au modèle d'entrée de gamme à quelques centaines d'euros, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Le Dangbei N2 Mini est l'un des modèles les moins chers du marché, avec des performances convenables pour débuter, ou comme vidéoprojecteur d'appoint.
La luminosité reste certes très faible, mais sa polyvalence est intéressante, lui permettant de projeter une image au plafond comme au mur. Alors, que vaut le Dangbei N2 Mini ? Il a remplacé notre modèle haut de gamme pendant une semaine, on vous donne notre avis.
Meilleurs prix
- Rapport qualité / prix intéressant
- Conception de bonne qualité
- Netflix intégré nativement
- Inclinable pour projeter au mur comme au plafond
- Autofocus automatique et correction du trapèze
- Qualité audio convenable pour le prix
- Peu d'applications installées
- Faible luminosité imposant un usage dans le noir
- Réglage du volume laborieux
- Latence en HDMI gênante pour certains jeux
Unboxing et premières impressions
Le Dangbei N2 Mini arrive très bien emballé dans son carton. Avec, on retrouve le strict nécessaire, à savoir la télécommande, le câble d'alimentation pour la France et même un câble pour le Royaume-Uni, ainsi que le vidéoprojecteur naturellement. Les deux piles AAA sont fournies pour la télécommande.
Le Dangbei N2 Mini est certes un vidéoprojecteur pas cher, mais la qualité de fabrication est là. L'appareil semble construit d'un seul bloc, avec un plastique certes assez grossier quand on y regarde d'assez près, mais qui ne jure pas quand on se contente d'apercevoir le produit.
Sur la partie avant, se trouvent la lentille, ainsi qu'un capteur, permettant de faire la mise au point automatique, ainsi que les réglages trapézoïdaux.
Au dos, le constructeur a eu la bonne idée de positionner le port d'alimentation sur le pied de l'appareil, permettant de le dissocier des autres connecteurs. Lequel pied, qui par ailleurs, permet d'orienter l'appareil. En effet, on peut incliner le Dangbei N2 Mini vers le haut ou vers le bas.
Au dos, on retrouve également une connectique restreinte, composée d'un port USB-A, d'une entrée HDMI, ainsi que d'une sortie mini Jack 3,5 mm.
Sous ce pied, se trouvent quatre patins, permettant de maintenir le vidéoprojecteur stable et de limiter les vibrations. Avec ceci, un pas de vis, si l'utilisateur souhaite fixer l'appareil au plafond notamment, ou le poser sur un trépied.
Si le vidéoprojecteur adopte des finitions très convenables, la télécommande n'est pas en reste. En effet, cette dernière se montre particulièrement soignée d'un point de vue esthétique. Certains raccourcis permettent d'accéder rapidement à Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ou au navigateur intégré.
Qualité d'image
À moins de 250 euros, les standards de qualité d'image attendus ne sont pas très élevés. En effet, avec une luminosité de 200 ISO lumens et une définition de 1920 x 1080 pixels, le Dangbei N2 Mini est inutilisable en pleine journée, ou alors, il faudra vous plonger dans le noir quasi total pour en profiter. À titre de comparaison, le Xgimi Mogo 4 que nous avions testé, proposait le double, et c'était déjà complexe d'afficher une image convenable en journée.
En revanche, le soir, c'est plutôt convenable. Le constructeur certifie qu'il peut gérer une image de 60 à 120 pouces, mais recommande une image de 100 pouces. Nous avons donc suivi les recommandations du constructeur, et utilisé un écran technique de 100 pouces très exactement, pour le test de ce Dangbei N2 Mini. Pour cela, il faut se placer à environ 2,8 mètres de distance.
La qualité d'image n'est pas mauvaise, les couleurs restent juste correctes pour un vidéoprojecteur d'entrée de gamme. On constate quelques faiblesses niveau luminosité sur les bords à gauche et à droite. Si ce n'est pas dérangeant pour regarder un film, ça se voit sur l'écran d'accueil de l'interface. Le souci est le même que l'on soit sur une taille d'écran de 60 pouces ou de 100 pouces.
Il est toutefois indispensable de régler la luminosité à 100% de sa capacité, afin de profiter d'une image assez claire. Même en pleine nuit, sans aucune lumière parasite allumée, c'est nécessaire.
Nous avons regardé le chef-d'œuvre audiovisuel Top Gun: Maverick sur ce Dangbei N2 Mini. L'expérience visuelle est juste convenable, et l'expérience sonore ne reflète pas toutes les vibrations que peut faire ressentir le film. Il ne faut pas s'attendre à un moment cinématographique exceptionnel, le moment, s'il est agréable, reste assez plat.
Nous avons également visionné le film Bugonia en Blu-ray avec ce projecteur. Si les couleurs sont plutôt nettes et d'une qualité satisfaisante, les tons sombres ont tendance à se mélanger, pour créer un résultat pas des plus satisfaisants.
Est-il nécessaire d'avoir un écran avec le Dangbei N2 Mini ?
Pas vraiment, et c’est même l’un des intérêts de ce type de vidéoprojecteur. Avec son tarif très contenu, le Dangbei N2 Mini s’adresse avant tout à ceux qui veulent profiter d’une grande image sans multiplier les dépenses autour de l’installation. Lui associer un écran technique, parfois plus coûteux que le projecteur lui-même, n’aurait donc pas beaucoup de sens.
Un écran reste évidemment préférable pour obtenir une surface parfaitement plane, mieux délimiter l’image et gagner en homogénéité et en contraste. Nous avons d’ailleurs profité d’un rendu plus propre sur notre toile de projection, notamment sur les aplats clairs et les contours de l’image. Mais avec une luminosité aussi limitée, le Dangbei N2 Mini conserve de toute façon un usage très dépendant de l’obscurité ambiante.
Dans ce contexte, un simple mur blanc, propre et mat, suffit largement pour un usage occasionnel dans une chambre ou un petit salon. Il faudra simplement éviter les surfaces texturées, brillantes ou légèrement colorées, qui peuvent accentuer les défauts de contraste et altérer la colorimétrie. Pour tirer le meilleur parti du projecteur sans alourdir la facture, mieux vaut donc soigner la pièce (obscurité, recul, mur adapté) plutôt que d’investir dans un écran dédié.
Que nous réserve le Dangbei N2 Mini au quotidien ?
Audio : acceptable pour un petit projecteur
Nous avons été étonnés par la qualité audio du Dangbei N2 Mini. Si le réglage du volume est pénible au possible, même en restant appuyé sur le bouton + ou -, qui prennent du temps à monter les niveaux de volume de 1 à 100, un par un, la qualité qui en sort reste acceptable.
Ce n'est pas la sonorisation du VisionMaster Pro 2, un modèle haut de gamme, mais pour un petit haut-parleur de 6 watts, c'est correct. Toutefois, la puissance du haut-parleur ne permet pas un volume maximal élevé. Ne comptez pas faire une soirée cinéma avec, exit le son en Dolby Atmos, l'immersion et tout ce qui va avec.
Interface et fonctionnalités
L'interface est propriétaire et très simple sur le plan esthétique, tant que sur le plan technique. Pas d'interface Google TV embarquée ici, le fabricant a fait au plus simple avec un système Linux, qui fait fonctionner des applications Android. Netflix est intégré nativement, ce qui est un bon point, avec YouTube et Amazon PrimeVideo.
Plex est disponible, au même titre qu'un magasin d'applications, pas très riche en revanche. Si l'interface minimaliste n'est pas la plus conviviale du marché et pourrait en rebuter certains, sa simplicité reste un atout pour les novices qui veulent aller à l'essentiel.
Toutefois, certaines applications sont tout simplement absentes, comme Molotov, ce qui nous pousse à passer par une box TV externe.
Les fonctionnalités sont simplement accessibles et très pratiques, c'est notamment le cas de l'autofocus qui fonctionne très bien, permettant de profiter d'une image parfaitement nette. Ce dernier s'active dès lors que l'on déplace le Dangbei N2 Mini, avec la correction du trapèze automatique, afin de profiter d'une image droite. Le zoom permet quant à lui d'adapter la taille de l'image jusqu'à la moitié de la taille maximale, afin de s'adapter au maximum de supports.
L'appareil est compatible avec les réseaux Wi-Fi à 2,4 et 5 GHz, ainsi qu'avec la bande Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, permettant de connecter une barre de son sans fil. Mais comme pour l'écran de vidéoprojection, va-t-on vraiment ajouter une barre de son sur un vidéoprojecteur aussi peu cher ?
Gaming
Sa fréquence d'image classique de 60 Hz, ainsi que sa définition Full HD, n'en font pas l'appareil idéale pour du gaming. Nous avons branché un PC doté d'une RTX 5080 dessus, constatant une légère latence sur Alan Wake II et Counter Strike 2. Autrement dit, si vous jouez à des jeux peu exigeants, il peut faire le travail, si vous avez besoin de réactivité optimale sur un FPS ou un triple A, oubliez tout de suite l'expérience gaming.
Test Dangbei N2 Mini : l'avis de Clubic
Très pratique pour quiconque souhaite un vidéoprojecteur sans se ruiner, le Dangbei N2 Mini brille par sa polyvalence. La possibilité de lui faire projeter son image au mur ou au plafond est très intéressante. Un autre point notable, la qualité de fabrication qui, certes, ne repose pas sur des matériaux nobles, mais reste de bonne facture. On se trouve face à un appareil design au look soigné.
Cependant, la luminosité reste le point noir de l'appareil. Il est impératif d'être dans le noir quasi-total pour profiter pleinement de ce vidéoprojecteur, qui ne brille pas par des couleurs éclatantes.
L'interface, minimaliste, fera le travail pour les novices, mais frustrera les utilisateurs habitués à Google TV. Le magasin d'applications est squelettique, et certains services comme Molotov imposent de passer par une box externe.
Au final, le Dangbei N2 Mini est exactement ce qu'il prétend être : un vidéoprojecteur d'appoint honnête, sans prétention. Il s'adresse à ceux qui veulent une grande image le soir, dans une chambre ou un petit salon, avec un budget restreint. Si vous attendez une expérience cinéma immersive ou une image exploitable en journée, passez votre chemin. Mais pour débuter avec la projection, ou compléter un setup existant, il réussit sa mission.
- Rapport qualité / prix intéressant
- Conception de bonne qualité
- Netflix intégré nativement
- Inclinable pour projeter au mur comme au plafond
- Autofocus automatique et correction du trapèze
- Qualité audio convenable pour le prix
- Peu d'applications installées
- Faible luminosité imposant un usage dans le noir
- Réglage du volume laborieux
- Latence en HDMI gênante pour certains jeux
Fiche technique Dangbei N2 Mini
Résumé
|Source lumineuse
|LED
|Entrées vidéo
|HDMI
|Technologie de projection
|LCD
|Résolution native
|1920 × 1080 pixels
|Luminosité
|200 ANSI Lumens
|Norme HDR
|HDR10, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|26dB
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Linux
|Source lumineuse
|LED
|Consommation annoncée
|65W
Connectiques
|Entrées vidéo
|HDMI
|Sorties audio
|Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 2.0 Type A
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5
Projection
|Technologie de projection
|LCD
|Résolution native
|1920 × 1080 pixels
|Luminosité
|200 ANSI Lumens
|Durée de vie de l'éclairage
|30,000h
|Norme HDR
|HDR10, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|26dB
|Ratio de focale
|1.25 : 1
|Correction trapézoïdale horizontale
|Oui
|Correction trapézoïdale verticale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|241m
|Largeur
|143m
|Profondeur
|149m
|Poids
|1.72kg
|Haut-parleurs
|6 W