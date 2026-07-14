Le TITAN Noir Max peut évidemment projeter sur un mur blanc, mais ce serait passer à côté d’une partie de son potentiel. Avec une telle réserve lumineuse, la toile devient presque un élément du réglage : elle influence l’éclat de l’image, la profondeur des noirs, le speckle éventuel et le confort de visionnage.



Dans une pièce bien contrôlée, une toile blanche mate à gain neutre reste le choix le plus sûr, surtout si l’on veut préserver la luminosité et limiter les effets indésirables liés au triple laser. Pour renforcer le noir perçu, une toile grise à gain modéré peut aussi être très pertinente, le TITAN Noir Max ayant assez de réserve pour compenser la perte de lumière. Les toiles techniques ou ALR peuvent avoir du sens en pièce de vie, mais elles demandent davantage de prudence : selon leur structure, elles peuvent accentuer le speckle, la brillance ou les défauts d’uniformité.



En clair, mieux vaut éviter les toiles à gain trop élevé avec ce projecteur. Une toile neutre, mate, bien tendue, ou une toile grise de qualité, sera souvent plus cohérente qu’un écran cherchant à maximiser encore la luminosité. C’est aussi ce qui détermine l’intérêt du Max : inutilement généreux sur une petite base en salle sombre, beaucoup plus logique sur une grande image ou avec une toile qui absorbe un peu de lumière.