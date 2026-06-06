Le JMGO N3 Ultimate 4K est l’un des projecteurs lifestyle les plus intéressants du moment, moins parce qu’il coche toutes les cases attendues (triple laser, Google TV, Dolby Vision, HDR10, audio intégré, gaming) que parce qu’il repense réellement la question de l’installation. Son trio zoom optique, lens shift et balancelle motorisée apporte une souplesse rare et rend l’usage en pièce de vie beaucoup moins contraignant.



L’image a également de sérieux arguments : luminosité confortable, couleurs riches, HDR convaincant, Dolby Vision bienvenu, speckle contenu et mode Film déjà très exploitable. À cela s’ajoutent un bruit de fonctionnement maîtrisé et un système audio intégré suffisamment solide pour un usage immédiat.



Il faut cependant accepter quelques limites. Le contraste natif reste celui d’un DLP triple laser sans iris mécanique, avec des noirs perfectibles sur les scènes les plus sombres. Le piqué n’atteint pas non plus le niveau des meilleurs concurrents, surtout lorsque les corrections électroniques sont trop sollicitées. Enfin, le rainbow effect peut apparaître ponctuellement chez les spectateurs sensibles aux projecteurs DLP.



Le N3 Ultimate 4K privilégie donc la liberté, la simplicité et la polyvalence plutôt que la précision absolue. Les puristes en quête de noirs très profonds ou d’une image parfaitement ciselée trouveront mieux ailleurs. Ceux qui veulent un projecteur haut de gamme facile à vivre, lumineux, silencieux et capable de produire une grande image spectaculaire dans un salon ont en revanche de vraies raisons de s’y intéresser.