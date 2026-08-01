En milieu de gamme, les vidéoprojecteurs demandent souvent au consommateur de choisir entre une qualité d’image décente et un objet convivial, facile à transporter et configurer. Le nouvel Elfin Flip 4K de XGIMI rebat les cartes avec son triple laser, sa définition 4K, son zoom optique et ses quelques 1 600 lumens qui lui donnent une vraie polyvalence. On se laisse charmer par son look, son format compact et par le potentiel d’une machine qui se veut grand public tout en conservant des arguments intéressants.
Des arguments qui devraient, en toute logique, nous faire oublier l’absence d’une matrice 4K native, remplacée par une puce DMD de 0,39 pouce. Car, avant toute chose, il faut garder à l’esprit que l’Elfin Flip 4K n’a pas vocation à remplacer un vidéoprojecteur home cinéma installé dans une salle dédiée. XGIMI vise ici un public qui veut projeter facilement un film, une série ou une partie entre amis, sans passer une heure à installer son matériel. Pour 999 euros, l'Elfin Flip 4K est-il le projecteur qui fait sens en cet été caniculaire ? Réponse après plusieurs jours de prise en main au quotidien.
- Image lumineuse, nette et riche en couleurs
- Installation éclair, interface Google TV intuitive
- Format compact, facile à transporter
- Zoom optique et réglages automatiques efficaces
- Connectique complète (HDMI eARC, USB, mini-jack)
- Très bonne expérience en jeu, jusqu'en 120 Hz
- Contraste limité dès qu'un peu de lumière parasite est présente
- Haut-parleur unique rapidement limité
- Socle sensible aux vibrations
Unboxing et premières impressions
La marque XGIMI a la réputation de soigner le premier contact, et c’est une promesse tenue avec ce boîtier dont le corps pivote autour de son axe. La présentation est léchée et on trouve vite ses marques avec l’Elfin Flip 4K, qui s’accompagne d’une petite télécommande et d’un bloc d’alimentation tout à fait discret.
Le boîtier est léger et compact, avec un petit 1,55 kg sur la balance. De quoi l’emporter facilement du salon à la chambre sans que cela ne devienne une mission. On apprécie également son design pivotant, hérité de son prédécesseur, qui permet de protéger la lentille lors du rangement. Bonne surprise, la chauffe est correctement évacuée et, à deux mètres du projecteur, le souffle reste présent mais s’oublie rapidement pendant un film. Il ne nous a jamais paru suffisamment marqué pour couvrir les dialogues.
La légèreté du boîtier a cependant un petit revers. La stabilité de l’ensemble reste correcte sur un support rigide, mais celui-ci peut être facilement mis à mal par les vibrations du meuble sur lequel il repose. Le problème est cependant oublié sur un support parfaitement stable, tandis qu’un pas de vis permet d’envisager une fixation au plafond ou sur un support dédié.
L’Elfin Flip 4K s’ajuste de manière automatique dès les premiers instants, mais l’argument du zoom optique fait mouche sur un segment où certains projecteurs se contentent d’un zoom numérique qui perd rapidement en netteté. Il est donc relativement facile d’ajuster la taille de l’image et de retrouver une mise au point satisfaisante à l’aide de la télécommande. L’ajustement automatique suffit aussi pour obtenir une image nette, notamment après avoir déplacé le projecteur du salon à la chambre.
Convivial, mais aussi rapide : c’est un vrai plaisir de connecter l’Elfin Flip 4K à son réseau Wi-Fi et à son compte Google TV. Chronomètre en main, moins de trois minutes nous séparent du branchement de notre premier programme. Ces premières impressions sont cruciales pour le consommateur qui recherche une expérience plug and play avant de se perdre dans les réglages.
Qualité d'image
L’image est typiquement celle d’un DLP moderne : très nette, avec un bon piqué et une sensation de précision qui saute immédiatement aux yeux. Les couleurs sont volontairement flatteuses, sans pour autant tomber dans l’excès. La source triple laser participe à cette impression en offrant une palette riche et lumineuse, particulièrement mise en valeur dans les couleurs chatoyantes d’une partie de Mario Kart ou dans les tons chauds et les étendues de sable de Dune. À plus de trois mètres de recul, l'image conserve cette impression de netteté, sans donner le sentiment de s’effondrer sur une grande diagonale.
Comme c’est le cas sur les vidéoprojecteurs sur cette fourchette de prix, l’Elfin Flip 4K ne délivre pas une 4K native : sa puce DLP de 0,39 pouce utilise un système de pixel shifting, aussi appelé wobulation, pour restituer une image Ultra HD de 3 840 × 2 160 pixels. Dans les faits, il faut avoir l’œil particulièrement exercé pour que cette limitation saute aux yeux lors d’un usage classique. À distance de visionnage normale, l'Elfin Flip 4K délivre une image qui paraît réellement détaillée et convaincante. En outre, le rendu permet tout simplement de profiter de très belles séances de cinéma dans de nombreux scénarios de luminosité.
Pour tester les scènes sombres, rien de mieux qu’un bon vieux Batman, un terrain qui met souvent les vidéoprojecteurs à l’épreuve. L’Elfin Flip 4K s’en sort avec les honneurs et conserve une bonne lisibilité dans les zones d’ombre. Comme souvent sur cette catégorie de projecteurs compacts, le contraste reste toutefois le principal compromis. Les scènes nocturnes perdent rapidement en profondeur dès qu'un peu de lumière parasite entre dans la pièce et les noirs tendent alors vers le gris. En revanche, dans une pièce correctement assombrie, les détails des costumes, des décors et des arrière-plans restent bien perceptibles, sans que les zones sombres ne se transforment en aplats indistincts. Enfin, notons que nous n’avons pas été particulièrement gênés par les effets arc-en-ciel durant notre prise en main, même si les personnes les plus sensibles pourront toujours en percevoir sur certaines scènes très contrastées.
Les 1 600 ISO lumens annoncés permettent d’envisager une projection en extérieur, à condition, bien sûr, de rester à l’ombre et de ne pas faire le malin avec le soleil d’été. L’image reste alors lisible, même si la tombée du jour lui redonne naturellement davantage de contraste et de profondeur.
Et l’HDR dans tout ça ? Eh bien, l’Elfin Flip 4K prend en charge les contenus HDR10 et le gain est bien perceptible sur les sources compatibles. Les couleurs gagnent en intensité, tandis que certaines scènes lumineuses profitent d’un peu plus d’éclat. En revanche, il ne faut pas s’attendre à l’impact d'un téléviseur haut de gamme ou d'un vidéoprojecteur home cinéma plus ambitieux. Le HDR apporte ici un supplément de relief appréciable, sans pour autant révolutionner le rendu de l’image. L’expérience reste cohérente avec le positionnement tarifaire et les ambitions de ce modèle compact.
Que nous réserve le Elfin Flip 4K au quotidien ?
Audio
Sur le papier, l’unique enceinte Harman Kardon de 7 W peut sembler un peu modeste. À l’usage, le son de l’Elfin Flip 4K réserve pourtant une bonne surprise. Le système se montre parfaitement à l’aise dans le cadre d’une utilisation domestique, avec cette impression agréable que le son sort directement de l’écran.
Les dialogues restent clairs et les musiques profitent d’une restitution enveloppante pour ne pas sortir immédiatement la grosse barre de son. Le format compact ne fera évidemment pas de miracle au niveau des basses, qui manquent d’assise dans les scènes les plus spectaculaires. Les utilisateurs les plus exigeants pourront toutefois s’appuyer sur la prise HDMI eARC pour connecter une barre de son ou un système audio dédié.
Connectiques et fonctionnalités
La connectique de l’Elfin Flip 4K va à l’essentiel, sans pour autant faire l’impasse sur les principales entrées attendues. Toutes les prises sont situées à l’arrière du boîtier. On retrouve deux ports HDMI, dont un compatible eARC, deux ports USB ainsi qu’une sortie mini-jack de 3,5 mm. Le bouton d’alimentation est également directement accessible sur le châssis.
Gaming
XGIMI ne cache pas ses ambitions auprès des joueurs en annonçant en grande pompe un input lag pouvant descendre jusqu’à 1 ms dans des conditions très précises : en 1080p à 120 Hz, avec le mode Jeu et le VRR activés, ainsi que les corrections géométriques désactivées. Une promesse particulièrement ambitieuse pour un vidéoprojecteur, mais qui mérite surtout d’être confrontée à une utilisation réelle, la résolution 4K restant limitée à 60 Hz.
Nous avons apprécié le gaming sous toutes ses formes, en passant du FPS nerveux aux parties multijoueurs sur Switch. Nous n’avons constaté aucun délai de latence perceptible, et la mission est également remplie pour les jeux les plus exigeants, grâce à un signal 120 Hz qui offre un confort impressionnant. On s’en doutait à la lecture des caractéristiques techniques, mais le XGIMI assure vraiment côté gaming, ce qui renforce encore davantage sa proposition soirée entre amis.
Test du XGIMI Elfin Flip 4K : l’avis de Clubic
Rares sont les vidéoprojecteurs capables de concilier une véritable expérience home cinéma avec un format suffisamment compact pour être déplacé d'une pièce à l'autre sans contrainte. C'est pourtant le pari relevé par l'Elfin Flip 4K. Grâce à sa source lumineuse triple laser, son zoom optique et ses 1 600 ISO lumens, le projecteur se montre suffisamment polyvalent pour accompagner aussi bien une séance de cinéma improvisée dans le salon qu'une projection sur la terrasse à la tombée de la nuit.
Ajoutons à cela une installation particulièrement rapide, une interface Google TV efficace et une qualité d'image convaincante malgré l'absence de matrice 4K native. Le système de pixel shifting remplit parfaitement sa mission, tandis que les couleurs et le niveau de détail donnent l'impression d'avoir affaire à un modèle bien plus ambitieux. Le boîtier, très léger, se montre sensible aux vibrations, tandis que l'unique haut-parleur Harman Kardon de 7 W atteint rapidement ses limites avec les basses.
L'Elfin Flip 4K n'est sans doute pas le meilleur vidéoprojecteur à moins de 1 000 €, mais il est probablement l'un des plus faciles à vivre. Ceux qui privilégient la simplicité, la mobilité et une image immédiatement flatteuse y trouveront un excellent compagnon de salon ou de vacances.
- Image lumineuse, nette et riche en couleurs
- Installation éclair, interface Google TV intuitive
- Format compact, facile à transporter
- Zoom optique et réglages automatiques efficaces
- Connectique complète (HDMI eARC, USB, mini-jack)
- Très bonne expérience en jeu, jusqu'en 120 Hz
- Contraste limité dès qu'un peu de lumière parasite est présente
- Haut-parleur unique rapidement limité
- Socle sensible aux vibrations
Fiche technique XGIMI Elfin Flip 4K
Résumé
|Source lumineuse
|Laser
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|3840 x 2160 pixels
|Luminosité
|1600 ISO Lumens
|Norme HDR
|HDR10
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Google TV
|Source lumineuse
|Laser
|Type de puce
|0,39'' DMD
Connectiques
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Sorties audio
|Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 2.0 Type B (x2)
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Ethernet
|Non
|Assistant vocal
|Google Assistant
Projection
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|3840 x 2160 pixels
|Luminosité
|1600 ISO Lumens
|Norme HDR
|HDR10
|Zoom optique
|0,98-1,3 : 1
|Correction trapézoïdale horizontale
|Oui
|Correction trapézoïdale verticale
|Oui