Rares sont les vidéoprojecteurs capables de concilier une véritable expérience home cinéma avec un format suffisamment compact pour être déplacé d'une pièce à l'autre sans contrainte. C'est pourtant le pari relevé par l'Elfin Flip 4K. Grâce à sa source lumineuse triple laser, son zoom optique et ses 1 600 ISO lumens, le projecteur se montre suffisamment polyvalent pour accompagner aussi bien une séance de cinéma improvisée dans le salon qu'une projection sur la terrasse à la tombée de la nuit.

Ajoutons à cela une installation particulièrement rapide, une interface Google TV efficace et une qualité d'image convaincante malgré l'absence de matrice 4K native. Le système de pixel shifting remplit parfaitement sa mission, tandis que les couleurs et le niveau de détail donnent l'impression d'avoir affaire à un modèle bien plus ambitieux. Le boîtier, très léger, se montre sensible aux vibrations, tandis que l'unique haut-parleur Harman Kardon de 7 W atteint rapidement ses limites avec les basses.



L'Elfin Flip 4K n'est sans doute pas le meilleur vidéoprojecteur à moins de 1 000 €, mais il est probablement l'un des plus faciles à vivre. Ceux qui privilégient la simplicité, la mobilité et une image immédiatement flatteuse y trouveront un excellent compagnon de salon ou de vacances.