Huawei lance les précommandes pour sa TV OLED (en Chine)

Huawei X65 : une TV 4K OLED HDR 120 Hz

Une caméra escamotable et pas moins de 14 haut-parleurs intégrés

Ce téléviseur monstrueux de 65 pouces peut d'ores et déjà être réservé sur JD.com pour 245 000 yuans, soit environ 3 222€. Les premières livraisons sont quant à elles prévues le 26 avril.Pour sa première incursion sur le marché des téléviseurs OLED, Huawei n'a pas fait les choses à moitié. En réalité, le constructeur s'intègre directement sur l'ultra haut de gamme, avec un modèle qui ne semble faire aucune concession technique.Alimentée par l'OS maison Hongmeng OS , le téléviseur à la diagonale de 165 centimètres affichera une définition 4K sur une dalle OLED quantum-dot compatible HDR. Sur ce point, Huawei promet un pic de luminosité à 1 000 nits.Offrant un taux de réponse de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, la Huawei X65 devrait sans mal susciter un certain intérêt du côté des joueurs. Les amateurs de belles images ne seront pas en reste, puisque Huawei promet que le chipset Honghu 898 est spécifiquement calibré pour améliorer la qualité des images grâce à l'intelligence artificielle — une marotte chez Huawei.Le chipset s'accompagne encore de 6 Go de RAM et d'un stockage interne confortable de 128 Go.L'une des particularités du Huawei X65, c'est sa caméra escamotable. Un peu à la manière des caméras pop-up que l'on trouve sur certains smartphones tels que le Xiaomi Mi 9T , celle du X65 ne sort de son logement que lorsque l'on en a besoin.Elle dispose d'un capteur photo grand-angle de 24 mégapixels, dont l'image est encore améliorée par la présence d'un chipset dédié : le HiSilicon Hi3559C. Et il faudra au moins ça pour répondre à l'une des plus belles promesses de Huawei : celle de pouvoir contrôler son téléviseur avec des gestes, interprétés par la fameuse webcam.Enfin côté son, on est très curieux du rendu sonore des 14 haut-parleurs intégrés sous la dalle du X65, pour un total de 75 W. Rarement reconnu pour la qualité du son sur ses smartphones, on espère que le constructeur mettra davantage d'efforts à soigner celui de son futur téléviseur star.Pour l'heure, Huawei n'a pas communiqué de souhait d'importer son nouveau produit sur le Vieux Continent.