Les premières TV Samsung iTunes-ready sont là (qui l'eût cru ?)

Plus besoin d'Apple TV pour profiter d'iTunes

Des performances élevées, le prix aussi

C'était attendu, mais cela n'en reste pas moins notable. Avec sa nouvelle gamme decommence à ouvrir ses équipements à des outils développés par son rival Apple.L'entreprise basée à Séoul a ainsi présenté ses nouveaux dispositifs d'affichage haut de gamme, disponibles dès à présent à l'achat ou en précommande. Et tous proposent une nouveauté remarquable : la. Vous pourrez donc, par exemple, regarder directement sur votre téléviseur Samsung les films achetés via l'outil d'Apple.Et le rapprochement entre les deux géants ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Car si le service de partage de contenus AirPlay 2 n'est pas encore disponible sur les nouveaux modèles, il le sera prochainement, via une mise à jour du firmware.Samsung a également réservé d'autres nouveautés pour ses derniers appareils. À commencer par lapour son modèle le plus haut de gamme, le Q900. De plus, les nouveaux téléviseurs sont pilotables à la voix, grâce à l'assistant vocal de Samsung, Bixby . Mais comme le fabricant sud-coréen est d'humeur à la, il a également prévu l'intégration prochaine d'Alexa et de Google Assistant.Côté prix, ne vous attendez bien sûr pas à un appel aux petits budgets. Le modèle Q900 8K en particulier est disponible à partir de, en version 65 pouces, sur le site de l'entreprise. Et si vous voulez voir les choses en (très) grand, vous pouvez opter pour l'écran 85 pouces. Il vous en coûtera alors près de 15 000 euros.