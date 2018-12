Les TV Samsung pourront accéder à vos appareils connectés à distance à partir de 2019

Oubliez votre PC ou votre mobile, travaillez directement sur votre téléviseur

L'accès à distance inclut aussi l'accès au cloud

Avec ses nouveaux téléviseurs connectés,entend franchir un pas en matière d'usages et de confort d'utilisation de nos chers compagnons électroniques, que sont les ordinateurs et les smartphones. Le fabricant sud-coréen a annoncé , le 27 décembre, l'arrivéed'une toute nouvelle fonctionnalité d'accès à distance, disponible sur ses téléviseurs intelligents. Le, c'est son nom, donnera la possibilité aux utilisateurs de profiter d'une connectivité sans fil améliorée avec les ordinateurs portables, les smartphones mais aussi les tablettes, sans avoir à être devant les appareils.Imaginons que la taille de votre écran PC ne vous suffise plus pour travailler dans de bonnes conditions, ou que votre mobile vous fatigue la rétine, et que vous souhaitez accéder à vos appareils sur votre télévision, alors que ces derniers sont dans votre chambre ou posés sur la table à l'autre bout du salon ? Tout cela sera possible grâce à Remote Access.Avec cette fonctionnalité, le propriétaire de la Samsung Smart TV pourra(la liste des contenus compatibles n'a pas encore été dévoilée), par exemple,. Avec un simple clavier et une souris, reliés à votre télévision, vous contrôlerez votre ordinateur à distance. L'aspect pratique est indéniable.Pour connecter à distance l'ordinateur de bureau à la télévision, cela se fera via un réseau IP. Pour relier son smartphone ou son PC portable au téléviseur, ce sera directement via notre Wi-Fi. Sachez également que la fonctionnalité offrira aussi la possibilité depour ouvrir des fichiers de travail sur la TV, via un navigateur Web.Pour permettre l'accès à distance, Samsung a collaboré avec VMware, une société informatique américaine. S'agissant des éventuels problèmes de sécurité liés à la connexion sans fil et à l'utilisation du cloud, Samsung a intégré sa technologie Know, réputée pour ses performances de protection du secteur de la télévision et partenaire privilégiée de la marque sud-coréenne en matière de téléviseurs intelligents depuis 2015.