SFR : Plus d'abonnés, mais moins de revenus au troisième trimestre

La fuite des abonnés résorbée

Chute du revenu par abonné

Source : Les Echos

Patrick Drahi, son patron, espère toujours pouvoir annoncer le retour de la croissance chez Altice Europe, d'ici la fin de l'année 2018. Pour l'heure, c'est un chiffre d'affaires en recul de 6,3 %, au troisième trimestre qui a été annoncé par le groupe. Cependant, du côté de sa filiale, on garde une raison de sourire.Si on regarde le verre à moitié plein, on s'aperçoit en effet que les abonnements ont connu une SFR compte 378 000 nouveaux inscrits à son offre mobile et 166 000 de plus pour le fixe. Un niveau de recrutement qui n'avait plus été atteint depuis 13 ans.Cette augmentation fait office de reconquête pour l'opérateur. En effet, depuis 2015, près d'un million d'abonnés avaient déserté l'opérateur , d'après les estimations de l'opérateur. Un nombre qui correspondrait également à la quantité de nouveaux clients acquis par SFR depuis le début de l'année, ce qui semble ainsi valider les choix stratégiques de Drahi.Toutefois, cette reconquête des abonnés a un prix et ce n'est pas qu'une façon de parler. Pour séduire ses nouveaux clients, l'opérateur a eu recours à de vastes voir la dernière offre en date ). Par conséquent, chaque abonné rapporte moins à SFR, ce dont témoigne l'indicateur ARPU (revenu moyen par utilisateur). Ce dernier est en baisse de 11 % sur le fixe, à 31,70 euros par mois, et de 13 % sur le mobile, à 22,40 euros par mois.En conséquence, au troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la filiale en France s'élève à 2,46 milliards d'euros, accusant une chute de 7,5 %. Des résultats qui n'ont pas poussé les marchés à l'optimisme et qui ont entraîné un repli du cours de l'action d'Altice Europe.