SFR déploie sa 4G+ avec un débit pouvant atteindre les 500 Mb/s

Une série de 10 épisodes téléchargée en 60 secondes

Modifié le 30/07/2018 à 12h20

En 2017, SFR avait lancé la 4G+ jusqu'à 300 Mb/s dans une trentaine de grandes agglomérations françaises. En attendant l'arrivée de la 5G, prévue pour 2020, l'opérateur de télécommunications déploie la 4G+ dernière génération , qui lui permet de franchir un nouveau cap.Depuis ce vendredi 27 juillet à Bordeaux, les particuliers ainsi que les entreprises peuvent profiter de cette fameuse 4G+, dont le débit théorique peut atteindre les 593 Mb/s. Si la capitale girondine est la première ville de France à l'accueillir, d'autres vont rapidement suivre. Marseille et Lyon vont aussi en bénéficier à compter de cet été. Au total, ce sont une dizaine de grandes villes qui seront couvertes d'ici la fin de l'année 2018.La 4+ jusqu'à 500 Mb/s, évolution de la 4G, promettent une vitesse de navigation et un confort inégalés en mobilité, rendus possibles grâce à l'agrégation de quatre bandes de fréquences 4G (LTE 800 MHz, LTE 1800 MHz, LTE 2600 MHz et LTE2100). Un tel débit permet par exemple de télécharger 100 photos en 5 secondes (contre 10 en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s), ou une série de 10 épisodes en 1 minute (contre 2 en 4G+ de génération précédente).Précisons toutefois que celle-ci est disponible pour les clients SFR titulaires d'un forfait 4G et d'un smartphone compatible, comme les Samsung Galaxy S8 et S9, l'Apple iPhone 8 et X9, le Sony Xperia XZ Premium ou encore le Huawei P20.A noter qu'en 2019, SFR devrait aller plus loin en lançant la 4G à 1 Gb/s.