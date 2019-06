Orange Cyberdefense propose un escape game dédié à la sécurité dans les entreprises

ksokolowska / Shutterstock.com

Des sessions d'une heure pour prendre conscience de ses erreurs et lacunes en cybersécurité

L'escape game ? « Un vecteur original et dynamique pour faire passer des messages »

Les entreprises françaises sont loin d'être épargnées par les. Pire, elles sont lesdes hackers, comme l'indique le dernier. Ainsi en 2019, 73% des grandes entreprises françaises ont déjà été victimes d'une attaque par phishing. Mais il n'y a pas que les grandes firmes qui sont concernées : lesle sont aussi. Voilà pourquoiinnove en joignant l'utile à l'agréable, dans un but à la fois formateur et pédagogique.propose de sensibiliser les petites et grandes entreprises sous forme d'. Des experts de la filiale d'Orange sont chargés d'écrire des scénarios faits d'énigmes, destinés à tester les capacités de réaction des collaborateurs de l'entreprise participante.Lors de sessions prévues pour durer une heure en moyenne, les participants, alors rassemblés en petits groupes, doivent identifier des informations sensibles, ce qui les amène à prendre conscience des erreurs qu'ils pourraient commettre au sein de leur propre société, dans leur environnement de travail, et surtout, les conséquences que ces informations sensibles peuvent avoir sur leur activité.La session ne se limite pas à l'. Après le passage ludique, mais lourd d'enseignements, les participants sont invités à participer à unequi permet d'échanger sur les erreurs commises, d'analyser et de rappeler les bonnes pratiques. «», indique. Pour le directeur général d'Orange Cyberdefense, «».Deux formats sont proposés par: le premier tient en une formule événementielle clé en mai, pour laquelle Orange se déplace directement dans les locaux de son client et s'occupe de tout. Le second, sur-mesure, permet à l'association ou à l'entreprise participante d'lui permettant de mettre en œuvre l'événement de façon autonome, et même de personnaliser l'environnement narratif de l'escape game. Il n'y a plus qu'à.