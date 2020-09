Orange commercialise son réseau 5G dans cinq grandes villes espagnoles

Plusieurs forfaits sont proposés chez Orange Espagne, dont trois réunis sous la gamme Go : Flexible, Up, Top. Le forfait de milieu de gamme Go Up, par exemple, propose des données mobiles en illimité jusqu'à 150 Mbit/s, tout comme les appels, pour 17,98 euros par mois pendant 6 mois, puis 35,95 euros par mois. Les SMS ne sont illimités que contre la souscription à une option supplémentaire d'un euro par mois. Si un client souscrit à cette offre équipé d'un mobile 5G, celui-ci jonglera automatiquement entre les différentes antennes, 3G, 4G ou 5G. On retrouve aussi le forfait Esencial à 14,95 euros par mois toute l'année, comprenant 7 Go de données.