Free lance un routeur 4G de poche au Sénégal

Une offre complète destinée à bouleverser le marché mobile sénégalais



Source : Univers Freebox

Le routeur WiFi MW40 utilise le Wifi 802.11 sur une bande de fréquence de 2.4 GHz et intègre une antenne 2G/3G intégrée avec des débits théoriques jusqu'à 150 Mbps en téléchargement et 50 Mbps en upload.Vendu 20 000 francs CFA, soit environ 30 euros, il permet d'y raccorder jusqu'a 15 appareils en simultané ce qui sera utile à la fois pour une famille ou une petite entreprise. Free offre à l'achat 5 Go de données mobiles, utilisables uniquement sur le réseau 4G+ de l'opérateur, et la carte SIM.Différents packs sont ensuite proposés : 5 Go par mois à 2 000F (3.05€), 15Go pour 5000F (7.62€) et 30Go pour 10 000 F (15.24€). Des prix bien moins chers que ceux d'Orange qui facture jusqu'à 15 000F pour 25 Go de données.Free est bien destiné à faire bouger le marché mobile sénégalais comme il l'a fait en France il y a quelques années. L'opérateur de Xavier Niel propose plusieurs offres mobiles à prix cassé, mais également un service de transfert d'argent pour concurrencer frontalement son concurrent.