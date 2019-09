Altice lance un forfait mobile à 20 dollars à vie aux États-Unis

Les clients d'Altice pourront souscrire, les autres aussi, moyennant un petit supplément

Appels, SMS et data en illimité à vie

Source : Communiqué de presse

La filiale américaine d'a-t-elle décidé de devenir le « trublion » des opérateurs au pays de l'Oncle Sam ? Si l'on en croit la dernière surprise sortie du chapeau de son boss Patrick Drahi, ça en a tout l'air. Altice Mobile USA a en effet lancé, le jeudi 5 septembre, un. Sur place, son tarif ultra-agressif pourrait rapidement bousculer le marché.Jusqu'à aujourd'hui, la présence d'Altice aux USA était symbolisée par son activité de câblo-opérateur, n'étant présent sur le mobile que via un accord passé avec les opérateurs Sprint et AT&T, un peu comme NRJ Mobile ou La Poste Mobile en France, qui utilisent le réseau d'autres opérateurs télécoms, comme SFR. Désormais, cette stratégie est sérieusement remise en cause par Altice USA.La filiale à la bannière étoilée de Patrick Drahi, qui militait en faveur d'une convergence entre fibre et mobile, a lancé un forfait mobile à 20 dollars - tarif mensuel valable à vie - pour les abonnés à ses services de câble Optimum et Suddenlink. Celle ou celui qui n'est déjà pas abonné à l'une des offres déjà existantes d'Altice peut aussi souscrire au forfait mobile, mais uniquement s'ils est localisé dans l'un des 21 États où le groupe est présent, et au prix mensuel de 30 dollars.Que ce soit à 20 ou à 30 dollars, le forfait mobile proposé par Altice Mobile pourrait bousculer le marché, dans(70 dollars, selon le groupe).Le forfait vendu par Altice aux États-Unis bénéficie. Les appels et SMS sont également illimités depuis les USA vers plus de 35 pays (dont le Canada, le Mexique, la République dominicaine ou Israël). À l'étranger et dans ces mêmes pays, la data, les appels et SMS sont aussi illimités.En associant ses propres infrastructures à celles de ses partenaires, Sprint et AT&T, Altice USA affirme opérer une couverture nationale de 99 %, et devrait aussi s'élargir à la 5G. Attention toutefois, l'offre dont nous venons de vous parler reste - officiellement du moins - disponible pour une durée limitée. Histoire d'engranger le maximum de clients très rapidement...