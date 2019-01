Baromètre nPerf mobile : Orange toujours en tête, Free bon dernier

Orange leader incontesté

Pour cette étude,a réalisé plus de 2 millions de tests unitaires toute l'année. Ceux-ci portaient sur le débit, entrant et sortant, le temps de chargement de pages web et la qualité de visionnage de vidéos en streaming.Une nouvelle fois, le rapport placeen matière de performance... et son avance demeure large sur ses rivaux. En effet, dans son système de notation, nPerf attribue à l'opérateur historique le score de 69 896 points, soit près de 10 000 points d'avance sur son premier concurrent. Derrière, les trois autres opérateurs se battent dans un mouchoir de poche.Dans le détail, Orange est largement leader sur les débits moyens descendant (40,11 Mb/s) et montant (10,19 Mb/s), ainsi que sur la latence (54,95 ms). Mais il devance également ses adversaires sur les tests de navigation et de streaming, où il creuse l'écart.Le test de navigation tient compte du temps de chargement d'une page : un affichage instantané donne un indice de 100 %, alors qu'un délai de 10 secondes aboutit à un score de 0 %. Quant au test de streaming, il rend compte du ratio entre la durée d'une vidéo et le temps total de lecture (visionnage et chargement).Orange laisse donc peu de miettes à ses rivaux. Mais ces derniers peuvent se réjouir de battre l'opérateur historique sur le terrain de la couverture 4G. En effet,arrive en tête sur le taux de connexion à ce réseau. Un résultat, couplé à l'augmentation d'autres indicateurs, qui lui permet de se classer deuxième du classement général.Sur le taux de connexion en 4G+, c'estqui se place en première position. Au classement global, l'opérateur occupe la troisième marche du podium, sur les talons de Bouygues Télécom.Quant à, il se classe en dernière position sur presque tous les champs de l'étude. La seule éclaircie vient du débit descendant, où la marque d'Iliad est deuxième (33,19 Mb/s). Mais ces performances pourraient être contrariées par la limitation accrue de l'itinérance avec Orange À quoi s'attendre pour les années à venir ? nPerf indique que si Orange bénéficie d'une avance confortable sur ses concurrents, elle devra se méfier de Bouygues Télécom et SFR en 2019. Sans mentionner Free...