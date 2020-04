RED et Free : les meilleurs forfaits mobiles 60 Go du moment à saisir !

Deux forfaits mobiles simples et accessibles

RED et Free cassent leurs prix

Rappelons tout d'abord à nos lecteurs que ces offres sont uniquement accessibles aux nouveaux clients de RED by SFR ou Free mobile. Ensuite, elles sont toutes les deux sans engagement, vous pourrez donc résilier votre forfait à n'importe quel moment tout en conservant votre numéro de téléphone - grâce au RIO (Relevé d'Identité Opérateur) - si vous souhaitez changer d'opérateur. Pour Free mobile, il faudra bien noter que l'offre que nous vous présentons n'est valable qu'un an (ensuite il passera à 19,99€ par mois) contrairement à l'offre de RED, qui est à vie. La somme de 10€ vous sera également demandée à la souscription pour recevoir votre nouvelle carte SIM.Attachons nous tout d'abord à détailler l'offre RED 60 Go affiché à 12€ par mois, valable jusqu'au mardi 6 avril 2020. Cette formule mobile vous donnera accès à une généreuse enveloppe Internet de 60 Go que vous pourrez recharger jusqu'à 4 fois (pour la somme 2€ pour 1 Go de recharge) et devrait content les plus gros "datavores" d'entre vous. Coté appels, ils sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), dans la limite maximum de 3 heures par appel. Les SMS/MMS sont également illimités en France métropolitaine (dans la limite de 200 destinataires par mois). Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels ainsi que les SMS/MMS restent illimités et 8 Go d'internet seront disponibles si vous voyagez dans ces zones géographiques.Quant à l'offre Free mobile valable jusqu'au 7 avril, elle est aussi très avantageuse avec ses 60 Go à 9,99€/mois la première année, et passera à 19,99€ au bout de 12 mois d'abonnement. La formule proposée est complète puisqu'elle vous octroiera les appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités dans ces mêmes zones géographiques, seuls les MMS seront limités à une utilisation au sein de la métropole. A l'étranger, vous pourrez bénéficier des appels et SMS/MMS illimités depuis l'Europe comme les DOM ainsi que de 4 Go d'internet. Enfin, l'opérateur vous donnera accès au réseau FreeWifi au sein de l'Hexagone.Comme nous le soulignons dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles , l'offre de Free mobile s'avère très intéressante pour la première année de souscription, l'offre de RED by SFR est le bon compromis pour ceux qui souhaitent s'équiper d'un forfait complet et qui ne changera pas de tarif au bout de la première année.