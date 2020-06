Le site surmafacture.fr veut vous aider à mieux comprendre votre facture de téléphone

La plateforme offre aux consommateurs un espace d'assistance via lequel il est possible de signaler un numéro ou un SMS surtaxé et où il possible de trouver les renseignements nécessaires dans le cas où vous souhaitez contester la facturation d'un service relevé sur votre facture fixe ou mobile, ou que vous souhaitez prendre connaissance de la procédure adaptée pour contester auprès d'un opérateur.