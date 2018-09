Notez que si vous aimez Dopamine, le développeur accepte de recevoir des dons via un lien directement accessible sur le logiciel

Il y a deux problématiques inhérentes à la quasi-totalité des lecteurs et bibliothèques audio. D'abord, plus ceux-ci évoluent dans les versions et plus ceux-ci sont dotés de mille et une fonctionnalités (pas toujours utiles). Deuxièmement ceux-ci pèsent lourd en mémoire, trop lourd, handicapant le système qui les accueillent.Raphaël Godart, développeur indépendant, « Self-made .NET developer » propose avecun lecteur/bibliothèque audio exempt des défauts précédemment cités.Esthétiquement et ergonomiquement simple et agréable,est librement inspiré du style d'application Metro ; interface orientée tactile de Windows 8.Puisqu'il adopte une approche de bibliothèque audio, l'utilisateur pourra parcourir ses titres ? une fois les dossiers référencés et scannés ? par artistes, albums, morceaux et sélections. Il est bien entendu également possible d'effectuer des recherches via le champ dédié à cet effet.Côté préférences, peu de réglages si ce n'est la sélection des dossiers composant la collection, l'apparence du lecteur et quelques réglages comportementaux et audio. À noter queutilise, par défaut, l'interface WASAPI.