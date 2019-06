Votre enceinte intelligente pourrait alerter les secours en cas d’arrêt cardiaque

© Shutterstock

Un concept d'intelligence artificielle pour détecter les signaux audio d'un arrêt cardiaque

Une future fonctionnalité d'Alexa ou de Google Assistant ?

Source : Engadget

Lesse produisent fréquemment à domicile et les victimes sont parfois seules, se retrouvant dans l'incapacité d'appeler à l'aide... Et si les enceintes intelligentes pouvaient prendre le relais ?À partir d'échantillons d'appels au 911, des chercheurs de l'université de Washington ont conçu unequi permet de détecter les. Ce concept expérimental, associé à une enceinte connectée, commence par demander à d'éventuelles personnes à proximité de la victime d'effectuer une réanimation cardio-pulmonaire (soit un massage cardiaque), avant de, s'il n'obtient aucune réponse.De nombreux essais ont été réalisés, avec des enregistrements diffusés de près ou de loin, afin d'éviter au maximum les mauvais détecteurs.: 0,22% lorsque elle détectait un bruit seul. Ce taux passe à zéro lorsque les événements sont espacés d'au moins 10 secondes.Au-delà de l'aspect purement scientifique, les chercheurs ont créé l'entreprisequi aura pour but demise au point.Celle-ci pourrait, dans le futur,; mais cela remettrait largement en cause les: l'écouterait en effet ce qu'il se passe en permanence, afin d'être en mesure de détecter la détresse respiratoire à tout moment.Toujours est-il que cela pourrait s'avérer utile pour les personnes à risque, isolées ou non, rassurées que les secours puissent être appelés par leur compagnon connecté.