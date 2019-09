Alexa pourrait bientôt enregistrer vos candidatures professionnelles (c'est déjà le cas pour Mcdo)

Quelques questions rapides pour fluidifier le recrutement chez McDo



McDonald's souhaite rester à la pointe de la technologie



Source : The Verge

McDonald's est connu de par le monde pour ses célèbres Big Mac, qui n'ont pas changé d'un pouce depuis plusieurs décennies. Des milliers de personnes travaillent pour l'enseigne, notamment des jeunes pour qui McDo est souvent leur premier emploi et permet d'obtenir d'un peu d'argent de poche en parallèle de ses études.Pour recruter plus efficacement ses jeunes adultes très connectés, l'enseigne vient de lancer une application baptisée «» sur les assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Le logiciel va poser quelques questions au postulant afin de remplir préalablement un profil, qu'il devra ensuite confirmer après la réception d'un mail de validation.L'entreprise a été aussi l'une des premières chaines de restauration rapide à proposer la livraison à domicile par Uber Eats et teste aujourd'hui les livraisons par drone et des dispositifs d'automatisation de prises de commande.Preuve encore de son intérêt, McDonald's a investi récemment 300 millions de dollars dans Dynamic Yield, une start-up israélienne spécialisée dans l'intelligence artificielle. L'objectif pour l'entreprise est de proposer des algorithmes permettant d'affiner les propositions commerciales faites aux clients en fonction de leurs gouts et de leurs commandes récentes.Des robots sont également à l'étude pour préparer plus rapidement que les cuisiniers les burgers proposés à la carte des restaurants.L'objectif pour McDonald's est de poursuivre sa croissance, réduire ses coûts de production et d'augmenter ses marges partout dans le monde, des agglomérations les plus peuplées aux zones les moins couvertes par l'enseigne.