Le Galaxy Home n'est pas encore sorti que Samsung prépare une version Mini

Visuel représentant la future "Galaxy Home mini" © Samsung / FCC

Une enceinte nomade abordable pour concurrencer Google et Amazon

Source : Engadget

Il y a aura peut-être deuxsignées Samsung cette année. Le constructeur vient d'enregistrer à la Commission Fédérale des Communications aux Etats-Unis (FCC) un nouveau modèle qui pourrait être une version « mini » de sonpour la maison, comme le font déjà ses concurrents directs.Le constructeur a demandé à ce que la plupart des données techniques restent confidentielles pour les six prochains mois mais l'on sait tout de même que l'appareil embarquera une puceet une prisepour la recharge, au lieu de l'USB-C, devenue la norme chezet le reste de l'industrie.C'estqui s'occupera de développer la partie audio et cemoins cher pourrait sortir au cours de l'année, en complément de son grand frère dont la sortie a été repoussée à une date non précisée, dans la première moitié de l'année 2019.