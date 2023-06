VivaTech 2023 : si vous êtes dyslexique, ces lunettes et ordinateur pourraient vous changer la vie

Michael Kodochian, président et fondateur de la start-up Abeye adossée à la chaîne d'opticiens ATOL, a développé des lunettes intelligentes pour la santé et le bien-être, les Lexilens. Plus particulièrement, cette paire de lunettes d'aide à la lecture, que nous avons pu découvrir mercredi à VivaTech, est consacrée aux personnes atteintes de troubles dyslexiques. Les lunettes, qui peuvent être utilisées dès qu'elles sont allumées, sont fabriquées en France et pourraient séduire un large marché. En effet, près de 10 % de la population mondiale est atteinte de troubles dys, « soit, en moyenne, 2 enfants par classe », rappelle Michael Kodochian.