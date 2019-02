Samsung : le prix et les spécifications de la Tab S5e dévoilés

Plus fine qu'un iPad Pro 2018

Comme avec le Galaxy S10e, Samsung compte proposer un appareil disposant d'un niveau de finitions haut de gamme, mais en tablant sur une fiche technique légèrement amoindrie en vue de réduire le prix final du produit. D'après PC World , il faudrait ainsi se contenter d'une puce milieu de gamme de chez Qualcomm pour cette Tab S5e. Une petite concession qui permettra à l'ardoise d'être proposée à tout juste 400 dollars (contre 650 dollars pour la Tab S4 à son lancement).Dans un châssis 25% plus fin que la Tab S4, et donc plus fin que celui du nouvel iPad Pro, le constructeur coréen a choisi d'intégrer 4 à 6 Go de mémoire vive, un Snapdragon 670, 64 ou 128 Go de stockage et une batterie de 7040 mAh (pour une autonomie estimée à 14h30 par la marque). A cela s'ajoute une dalle AMOLED de 10,5 pouces (2560 par 1600 pixels), ainsi que 4 enceintes signées AKG et compatibles Dolby Atmos.On apprend par ailleurs que Bixby 2.0 sera de la partie, au même titre que One UI, la nouvelle surcouche de Samsung basée sur Android 9.0 Pie. Le support natif de DeX, permettra également d'utiliser la tablette en ordinateur d'appoint (à condition de la raccorder à un moniteur externe).L'appareil, qui ne pèse que 400 grammes, troque le dos en verre de la Tab S4 pour un verso en métal brossé, ce qui lui permet d'être plus léger et moins coûteux à produire. Trois coloris seront disponibles au lancement : gris, noir et gold. En matière de créneau de sortie, Samsung nous aura par contre fait mentir. Le constructeur prévoit en effet de lancer sa nouvelle tablette dès le second trimestre 2019, en version Wifi et Wifi + Cellular.